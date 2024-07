INTERNATIONAL Afreximbank finance un projet pour raviver les liens commerciaux et culturels entre l'Afrique et les Caraïbes

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Juillet 2024



La Facilité de préparation des projets, d'un montant de 1,86 millions de dollars US, financera des activités essentielles de pré-développement en vue d’orienter le projet vers la bancabilité.

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) mettra à la disposition du gouvernement du Commonwealth des Bahamas, une Facilité de préparation de projet en vue de concevoir et de mettre en œuvre un marché afro-caribéen.



Une fois mis en place, le marché afro-caribéen comprendra 90 points de vente dédiés à la vente de produits authentiquement africains et caribéens, provenant de plus de 54 pays africains, 20 États des Caraïbes, 16 îles des Bahamas et une plate-forme de transbordement qui sera située sur le site de l'ancien « International Bazaar » et du « Royal Oasis Tower and Casino » à Freeport, sur l'île de Grand Bahama.



Une fois réalisé, le projet devrait transformer Grand Bahama en un important centre commercial et culturel, améliorer la position stratégique des Bahamas dans les réseaux maritimes mondiaux, favoriser la croissance économique, créer des emplois et renforcer les liens entre les pays africains et les États des Caraïbes.



Le marché stimulera la croissance des PME et facilitera les échanges culturels, contribuant ainsi au développement économique et social global des Bahamas. La Facilité de préparation des projets, d'un montant de 1,86 millions de dollars US, financera des activités essentielles de pré-développement en vue d’orienter le projet vers la bancabilité ; ce qui devrait permettre de débloquer d'autres investissements estimés à 50 millions de dollars US.



Le Pr Oramah, président d’Afreximbank et du conseil d'administration de la Banque, a souligné : « Afreximbank est très ravie de financer le développement du projet de marché et de transbordement aux Bahamas.



Il s’agit d’un investissement stratégique qui nous permet de concrétiser notre vision de positionner les Caraïbes comme plaque tournante de transbordement du commerce de l’Afrique vers les Amériques. Le projet soutiendra également la logistique liée aux échanges commerciaux entre l'Afrique et les Caraïbes. La Banque félicite le gouvernement des Bahamas pour son initiative audacieuse visant à tirer parti des nouvelles opportunités afro-caribéennes.



Le Premier ministre et ministre des Finances, l'honorable Philip Edward Davis, a déclaré : « Cet accord témoigne de notre engagement à favoriser de solides partenariats économiques et culturels. Le marché afro-caribéen et le centre logistique positionneront le Grand Bahama comme un phare du commerce international, créant un environnement dynamique pour la croissance et la coopération ».



Le ministre du Grand Bahama, l'honorable Ginger Moxey, a déclaré : « La signature de la Facilité de préparation de projet entre Afreximbank et le gouvernement des Bahamas marque une étape décisive pour l'île de Grand Bahama. Le développement du marché afro-caribéen et du centre logistique témoigne de notre engagement à créer un centre dynamique pour le commerce, la culture et l’innovation ».



Elle a ajouté : « Cette initiative va non seulement stimuler notre économie locale, mais aussi renforcer nos liens avec le continent africain, favorisant un environnement de croissance et de prospérité partagées. Grand Bahama est une île résiliente, prête à devenir un phare des échanges économiques et culturels. Nous sommes fiers de piloter ce projet novateur et nous sommes impatients de voir le potentiel illimité de notre peuple se concrétiser grâce à ce projet transformateur ».



L'accord a été signé par Reginald Saunders, secrétaire permanent par intérim du ministère du Grand Bahama et Mme Kanayo Awani, vice-présidente exécutive d’Afreximbank, en charge de la Banque du commerce intra-africain et de développement des exportations, en présence de M. Philip Edward Davis, C.K., Premier ministre et ministre des Finances du Commonwealth des Bahamas, du Pr Benedict Oramah, président d’Afreximbank et du conseil d'administration de la Banque, et Ginger Moxey, ministre de Grand Bahama.





