Afreximbank : le Bénin rejoint 16 autres pays et adhère à l'accord d'établissement du FEDA

L'adhésion de nouveaux membres élargit la portée des interventions du FEDA, et reflète l'engagement ferme du Fonds à fournir des capitaux à long terme aux économies africaines.



La République fédérale du Bénin est le tout dernier pays à adhérer à l'accord d'établissement du Fonds de développement des exportations en Afrique (FEDA), la plateforme d'investissement à impact de la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank).



Avec l'adhésion du Bénin à l'accord d'établissement du FEDA, le nombre total de pays africains participants est passé à 17, le Nigéria ayant adhéré au début de ce mois-ci. Cette adhésion démontre le soutien du Bénin aux efforts d'Afreximbank, pour élargir l'efficacité du FEDA, en incitant ses États membres à signer et ratifier l'accord d'établissement du FEDA, et à soutenir les objectifs de l’organisation en matière d'investissement d'impact.



L'adhésion de nouveaux membres élargit la portée des interventions en mettant l'accent sur l'industrialisation, le commerce intra-africain et les exportations à valeur ajoutée.



Entre autres investissements stratégiques sur le continent, le FEDA a accordé, en novembre 2022, un financement à Arise Integrated Industrial Platforms (Arise IIP), une étape importante dans le renforcement de la mise en œuvre de son mandat. Arise IIP a développé la zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) qui œuvre à la transformation du textile et de l'agro-industrie au Bénin.



Le Pr Benedict Oramah, président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque et du FEDA, a déclaré : « Nous nous réjouissons de la signature de l'accord d'établissement du FEDA par la République du Bénin. Ce développement s'appuie sur les différentes interventions d'Afreximbank et du FEDA au Bénin ces dernières années.



L'une des principales initiatives stratégiques de la Banque consiste à déployer le Centre africain d'assurance qualité (AQAC) au sein de la GDIZ au Bénin. Cette action facilitera l'exportation vers les marchés internationaux de produits africains de haut niveau conformes aux exigences d'exportation, aux normes applicables et aux réglementations techniques ».



Marlène Ngoyi, directrice générale du FEDA, a déclaré : « Cette étape importante s'appuie sur les résultats obtenus par le FEDA en matière d'investissement dans des entreprises béninoises qui sont stratégiquement alignées sur la promotion de l'industrialisation, du commerce intra-africain et des exportations à valeur ajoutée. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à soutenir les investissements transformateurs qui sont bien alignés sur la stratégie d'investissement du FEDA au Bénin ».