Afreximbank signe un accord de facilité d’un montant de 200 millions d’euros en faveur du Cameroun

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a signé à Yaoundé un accord de facilité d’un montant de 200 millions d'euros pour soutenir le gouvernement du Cameroun dans la mise en œuvre de sa Stratégie nationale de développement.



George Elombi, Vice-président exécutif, en charge de la Gouvernance, des Services juridiques et ministériels, a signé l'accord de facilité au nom d'Afreximbank, et Louis Paul Motaze, Ministre des Finances, l'a paraphé pour le compte du gouvernement camerounais au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au siège du Ministère des Finances.



Selon les termes de l'accord, le gouvernement camerounais utilisera la facilité pour mettre en œuvre des projets d'infrastructure commerciale approuvés dans le plan de financement du pays dans le cadre de la Stratégie nationale de développement.



Commentant l'accord, Dr. Elombi a déclaré : « Cette facilité reflète l'engagement continu d'Afreximbank à transformer les économies africaines grâce au développement du commerce africain et permettra à la République du Cameroun d'investir dans des infrastructures stratégiques pour le développement économique et social. Le financement ouvrira également la voie à des partenariats supplémentaires entre Afreximbank et le gouvernement en vue de soutenir la transformation structurelle de l'économie ».



Dr. Elombi a ajouté qu'Afreximbank s'était engagée à accroître sa présence en Afrique centrale et à soutenir le développement du commerce dans la région. Il s'est, en outre, dit convaincu que le financement aura un impact au niveau régional compte tenu du rôle du Cameroun en tant que leader économique au sein de l'Union monétaire et économique de l'Afrique centrale (UMEAC).



Cette facilité, qui marque une étape importante dans les relations entre Afreximbank et le gouvernement camerounais, est le plus grand financement jamais octroyé par la Banque pour soutenir le développement économique du Cameroun.