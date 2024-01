Africa Global Logistics (AGL) s'associe au « PRIX AIPS Afrique » pour le journalisme africain

Le prix comprend 4 catégories : presse écrite, télévision, radio et web. Pour participer, les candidats doivent soumettre des œuvres publiées ou diffusées entre le 1er janvier 2023 et le 20 janvier 2024, dans un média reconnu et accessible au public. Les œuvres doivent être originales, pertinentes, créatives et respectueuses de l’éthique professionnelle. Un jury, composé de personnalités du monde des médias et du sport en Afrique, sélectionnera un lauréat par catégorie, ainsi que des mentions spéciales si nécessaire. Les lauréats seront annoncés lors d’une cérémonie officielle qui se tiendra le 25 janvier 2024 à Abidjan. Ils recevront des trophées, des certificats et des prix en espèces d’une valeur de 1500 euros par catégorie, fournis par AGL.



« Notre soutien à la CAF et ce partenariat avec le « PRIX AIPS Afrique » traduisent notre engagement envers la promotion et la célébration du riche héritage sportif africain, une mission que nous considérons comme essentielle pour inspirer et rassembler les jeunes à travers le continent. » a déclaré Asta-Rosa Cissé, Directrice Régionale Côte d’Ivoire-Burkina, chez AGL.