Africa Investment Forum (AIF) : l’étape casablancaise du roadshow en Afrique du Nord

La Banque africaine de développement ([www.AfDB.org](http://www.afdb.org/)) a organisé, ce 27 juillet 2018 à Casablanca, au Maroc, un atelier de présentation de l’Africa Investment Forum (AIF) ([www.AfricaInvestmentForum.com](http://www.africainvestmentforum.com/)). Troisième étape d’un roadshow en Afrique du Nord après Tunis et Le Caire, cette présentation avait pour objectif de mobiliser… Read more on https://afdb.africa-newsroom.com/press/africa-investment-forum-aif–letape-casablancaise...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...