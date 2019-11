Africa Men Cup 2019 : La jeune garde mauricienne impressione !

L’équipe nationale était pour la deuxième fois consécutive la plus jeune équipe sur les 14 équipes engagées. 19,1 de moyenne d’âge !

Au-delà du classement, les jeunes joueurs ont impressionné les nombreux observateurs présents au Bosman Stadium de Johannesburg. Un jeu flamboyant en attaque, beaucoup d’initiatives au milieu de terrain et surtout peu de déchet technique.

Les Mauriciens ont abordé leur tournoi de façon stratégique concentrant leur force sur le second tableau. Le premier match était un match sec rentrer dans le Top8 et inaccessible face à un des favoris au titre l’Uganda, ils s’inclinent logiquement 57-00.

Sur les matchs d’après, Maurice prend le dessus sur leurs adversaire en terme de jeu,

Face au Maroc, l’équipe produit un match de qualité s’inclinant à la fin 24-19 après avoir mené 19-5 sur le match.

Sur le match 3, la puissance du Ghana met à mal la défense mauricienne 43-12

Le dernier match face au Botswana est le plus aboutie avec une victoire nette de 31-0 spectaculaire en terme de jeu.

La fédération de Maurice mise sur le futur avec son programme olympique Mauritius2024 et cela s’annonce très excitant au vue de la qualité du jeu deployée.

Coté joueur,

Romain Rivalland ( 18ans ) a été très en vue à la fois défensivement et offensivement , mettant à défaut de nombreuses attaques adverses.

Laurent Daruty 21ans a dynamité les défenses africaines sur chacunes de ses courses.

Les joueurs Overseas Ferrat Etienne 19ans et Quentin Noel 19ans ont pesés sur la compétitions par leurs prises d’initiatives et leur qualités athlétiques.

Yoan De Coriolis, Coach de l’équipe nationale.

Je suis très fiere de cette équipe de Maurice. Les jeunes m’ont bluffés par leur qualité et leur mental sur ce week-end.

Le premier match face à l’Uganda était un vrai baptême du feu pour nous jeunes.

Le tournoi commençait réellement après le match de l’Uganda pour nous face des équipes plus accessible (Maroc, Ghana, Botswana)

On mérite largement la victoire sur le match du Maroc après avoir autant dominé contre le Ghana on pêche sur la partie physique face à des joueurs beaucoup plus costauds que nous.

Contre le Botswana, nous avons changé quelques shemas tactiques. Les matchs du premier jour ont fait du bien pour l’équipe, cela leur a permis de prendre des repères, de réajuster surtout la partie défensive.

Coté comptable, 4 matchs 1 victoire et 3 défaites.

C’est la première victoire depuis 2015 sur la Coupe d’Afrique à 7 et cela va faire beaucoup de bien pour cette jeune équipe. Nous gagnons une place au classement général en mettant derrière nous le Botswana.

Surtout nous inscrivons 10 essais en 4 matchs, une attaque très prolifique pour une nation jouant le bas de tableau.

Jean-Baptiste Gobelet, DTN

Je suis satisfait du niveau de l’équipe, il y a un net progrés dans différents secteurs notamment le secteur offensif. Le pari de travailler sur des équipes jeunes depuis 2 années est en train de payer.

Nous sommes sur la première génération olympique, qui a remporté la médaille de bronze au Youth Africa Games en 2018. Il faut bâtir dessus dans l’avenir en intégrant les talents actuels et la génération montante qui s’annonce prometteuse.

Nous sommes sur une continuité de travail en privilégiant la filière jeune avec une vision long terme.

Dans 4ans en 2023, lors des prochain Olympic Qualfier , Ce jeune groupe aura une expérience colossal sur la scéne international, Certains compteront 6 Coupe d’Afrique à seulement 22ans !

Nous pourrons par-dessus cela augmenter notre réservoir de façon conséquente en intégrant chaque année les meilleurs joueurs de 17ans à ce squad.

Coté jeu, nous avons opté de faire évoluer le système depuis les Jeux des Iles. Nous avons changé légérement quelques codes offensif qui correspondent au profil de nos joueurs, un jeu plus intuitif. Le système doit s’adapter aux profil de joueurs que l’on a et non le contraire. On a vu une nette amélioration notamment sur les matchs du Maroc, Ghana et Botswana.

Frankie Horne, Ancien joueur Blitzbokke et Coach de l’équipe Namibie.

Cette édition de l’Africa Men Sevens est un tournoi de haut niveau, la qualification olympique en Zone Afrique est une des plus dure avec l’Europe et l’Océanie.

Concernant la prestation de Maurice aujourdhui, Je ne suis pas surpris de l’évolution du rugby mauricien. J’ai la chance de venir régulièrement sur cette ile à travers des tournois internationaux jeunes entre les équipes de Maurice et Sud-Africaine (u14 et U19 ). On remarque que le potentiel est là pour performer à moyen terme, il y une nette évolution depuis 2ans, les joueurs ont une qualité techniques au-dessus de la moyenne, avec cette génération Maurice sera une équipe difficile à jouer dans peu de temps.

Contact du Presse :

Rugby@APO-opa.org

Pour les photos : (http://bit.ly/2rCjGBF)

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/africa-mens-...