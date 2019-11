Africa eShop de DHL : votre guichet unique pour les promos du Black Friday des principaux détaillants en ligne des États-Unis et du Royaume-Uni

La plateforme offre un accès sans précédent aux marques internationales pour les consommateurs de l'Afrique subsaharienne ; Les commandes traitées par DHL Express (https://www.DHL.com) garantissent des livraisons fiables et dans les délais.

À quelques jours du Black Friday, de nombreux consommateurs enthousiastes sont à la recherche des meilleures aubaines. Le Black Friday originaire des États-Unis est rapidement devenu le premier jour du fameux week-end de soldes qui débute au lendemain de Thanksgiving, avec des marques proposant aux consommateurs des promos et des rabais sans précédent. L’application DHL’s Africa eShop (http://bit.ly/2qOJ0UN) connecte les consommateurs de l’Afrique subsaharienne avec les meilleures promos proposées par les principaux détaillants en ligne des États-Unis et du Royaume-Uni.

Hennie Heymans, PDG de DHL Express pour l'Afrique subsaharienne, explique que l'application offre aux consommateurs africains un accès sans précédent à plus de 200 détaillants en ligne des États-Unis et du Royaume-Uni, grâce à une plateforme conviviale, très pratique et rapide. « Africa eShop de DHL permet aux clients africains d'acheter en direct auprès de plus de 200 détaillants en ligne très demandés, basés aux États-Unis et au Royaume-Uni ; les achats sont livrés à domicile par DHL Express ».

Depuis son lancement inaugural en avril dernier, l’application Africa eShop de DHL a vu sa base d’utilisateurs augmenter rapidement. Lors des trois premiers mois d’activité, l'application s'est vue déployée dans 34 pays de l’Afrique subsaharienne.

« Les consommateurs africains ont un accès direct aux meilleures promos de la saison de boutiques comme Amazon, Macy’s et Next, pour n'en citer que quelques-unes : une vaste gamme de produits, allant des vêtements aux produits électroniques, en passant par des produits de consommation. Notre objectif est de connecter les acheteurs africains avec certaines des meilleures promos du Black Friday sur le continent », a ajouté Hennie Heymans.

« Nous avons déjà constaté une forte hausse des téléchargements de l’application et une accumulation des pré-commandes du Black Friday, avec plusieurs boutiques proposant déjà des promos avant le Black Friday. En raison du volume important d'achats en ligne au cours de cette période, il est important que vous soyez sûr que votre commande en ligne est expédiée par un fournisseur de services fiable. Africa eShop vous apporte cette tranquillité d'esprit car toutes les livraisons sont gérées par DHL ».

« Nous sommes absolument passionnés par l'augmentation et l’adoption du commerce électronique sur le continent et l'application Africa eShop de DHL est parfaitement positionnée pour développer l’accès à des marques mondiales passionnantes », a conclu Hennie Heymans.

Contact avec les médias :

Megan Roper (Collinicos)

Directrice du Marketing pour l'Afrique Subsaharienne, DHL Express

Tél. : +27 21 409 3613

Portable : +27 76 411 8570

megan.collinicos@dhl.com

Suivez-nous sur : www.twitter.com/DHLAfrica

DHL – L ' entreprise de logistique du monde entier :

DHL (https://www.DHL.com) est le leader mondial dans le secteur de la logistique. Notre gamme de divisions DHL propose un portefeuille incomparable de services logistiques allant de la livraison de colis aux niveaux national et international, en passant par des solutions d’expédition en ligne et d'exécution, par le transport express international, routier, aérien et maritime et par la gestion de la chaîne d’approvisionnement industrielle. Avec environ 380 000 employés dans plus de 220 pays et territoires à travers le monde, DHL facilite les flux commerciaux mondiaux en connectant les personnes et les entreprises de manière sécurisée et fiable. Grâce à ses solutions spécialisées destinées aux marchés et aux industries en développement, notamment en matière de technologie, de sciences de la vie et de santé, d'énergie, dans le secteur automobile et la vente au détail, et grâce à son engagement manifeste en matière de responsabilité d'entreprise et une présence incomparable sur les marchés en développement, DHL se positionne résolument comme « l'entreprise de logistique du monde entier ».

DHL appartient au groupe Deutsche Post DHL. Le groupe a généré un chiffre d'affaires de plus de 61 milliards d'euros en 2018.

Source : https://dhl.africa-newsroom.com/press/dhl-africa-e...