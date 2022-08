Afrique : 20 finalistes du programme philanthropique de la Fondation Jack Ma

L’Africa’s Business Heroes (ABH) Prize Competition, le prestigieux programme philanthropique créé par la Fondation Jack Ma pour mettre en lumière et soutenir les entrepreneurs africains, vient d’annoncer le nom des 20 finalistes de son édition 2022.



L’ABH, qui en est à sa quatrième édition, est un concours panafricain qui distingue et récompense les entrepreneurs de talent de tout le continent. Il offre aux participants une chance de remporter une partie du prix de 1,5 million USD pour financer leurs entreprises et d’accéder à des opportunités de formation, de mentorat, de réseautage et autres avantages. Le concours a pour objectif de contribuer à la croissance des startups et des petites entreprises africaines prometteuses et des entrepreneurs africains talentueux.



Les 20 finalistes ont été sélectionnés parmi 21 000 candidats issus d’une multitude de secteurs économiques, notamment l’agriculture, l’éducation et la formation, les soins de santé, l’énergie, les technologies de l’information et de la communication (TIC), le commerce de détail, les services de conseil, l’industrie manufacturière, les services financiers et la protection de l’environnement. Géographiquement, ils sont répartis de manière égale entre l’Afrique de l’Ouest (30%), de l’Est (25%), australe (25%), du Nord et centrale (20%). Les entreprises opèrent principalement dans 11 pays africains (Botswana, Cameroun, Égypte, Éthiopie, Ghana, Kenya, Nigeria, Rwanda, Somalie, Afrique du Sud et Tanzanie). La moitié des 20 finalistes sont des femmes.



« Les 20 finalistes de l’ABH de cette année sont le reflet de l’immense potentiel de l’Afrique et de ses talents. Nous avons hâte de leur apporter le soutien dont ils ont besoin pour avancer sur la voie de la croissance et générer un impact positif sur leurs entreprises et les communautés qu’ils servent », déclare Zahra Baitie-Boateng, responsable Partenariats et Programmes, Africa’s Business Heroes. « Nous leur souhaitons, à toutes et à tous, bonne chance pour le mois d’octobre. »



Le mois prochain, les 20 héros seront soumis à un rigoureux processus de sélection dont le résultat sera combiné à leurs scores du deuxième tour pour déterminer les 15 finalistes admis à passer en demi-finale du concours, qui aura lieu à Kigali, au Rwanda, le 30 septembre 2022. Il s’agira de la première demi-finale en présentiel depuis 2019.



« It's African Time », le slogan officiel de l’édition de cette année, est un appel déterminé à l’action lancé à tous les talentueux entrepreneurs africains fermement décidés à défier les stéréotypes associés à l’avènement de l’Afrique et à créer un impact local pour construire un avenir meilleur et plus inclusif par le biais de leurs entreprises.



Les 20 top finalistes de l’ABH 2022 sont (par zone géographique) :

Melissa Tafila, Conexus Proprietary Limited, Botswana

Flavien Kouatcha Simo (https://bit.ly/3QYtbBt), Save Our Agriculture Sarl, Cameroun

Amena Elsaie (https://bit.ly/3AdD2wt), Helm, Égypte

Nadia Gamal El Din (https://bit.ly/3c9F5tE), Rahet Bally, Égypte

Ayman Bazaraa (https://bit.ly/3wlhzkf),, Sprints, Égypte

Amadou Daffe (https://bit.ly/3wkCl3g), Gebeya Inc, Éthiopie

Prince Agbata (https://bit.ly/3Cruwg2),Coliba Waste Management Services Limited, Ghana

Tesh Mbaabu (https://bit.ly/3R4bMaK), MarketForce Technologies, Kenya

Oluwatomi Solanke (https://bit.ly/3QYtKez), Trove Finance, Nigeria

Okey Esse (https://bit.ly/3K8WfnH), Powerstove Energy, Nigeria

Abimbola Adebakin (https://bit.ly/3QVEL00), my-Medicines Pan African Limited, Nigeria

Rahmah Aderinoye (https://bit.ly/3whFJMk),, Rashak Farms and Agro Allied Limited, Nigeria

Tunde Adeyemi (https://bit.ly/3CoRGnk), D-Olivette Global Enterprise, Nigeria

Francine Munyaneza (https://bit.ly/3dNSKHd), MUNYAX ECO, Rwanda

Dr Sadiyo Siad (https://bit.ly/3PIon25), Hano Academy, Somalie

Shona Mcdonald (https://bit.ly/3R5Enwh), Shonaquip Social Enterprise, Afrique du Sud

Elmarie Pereira (https://bit.ly/3T8wiZh), Memeza Shout (PTY) Ltd, Afrique du Sud

Matsotso Vuso (https://bit.ly/3wmyR0i), Nyamezela Metering, Afrique du Sud

Shaarad 'Sha' Maharaj (https://bit.ly/3A8FKTY), TradeBRICS Pty Ltd, Afrique du Sud

Elia Timotheo (https://bit.ly/3wnL1pL), East Africa Fruits Co., Tanzanie