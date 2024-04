Afrique : Afreximbank s'apprête à lancer Policy Research Working Paper Series

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) a lancé Policy Research Working Paper Series (Collection de documents de recherche sur les politiques d'Afreximbank) (APRWPS) en invitant les auteurs potentiels à soumettre des manuscrits en vue de leur publication.



L'APRWPS, lancée pour compléter les autres publications et canaux de recherche d'Afreximbank, notamment le Journal du commerce africain (Journal of African Trade], les Questions contemporaines du commerce et du financement du commerce en Afrique (Contemporary Issues in African Trade and Trade Finance), le Rapport sur le commerce en Afrique (African Trade Report) et la Série des conférences prestigieuses (Distinguished Lecture Series), est conforme à l'objectif de la Banque d'être le centre d'excellence en matière de commerce et de financement du commerce en Afrique.



« L'objectif principal de l'APRWPS est de promouvoir la recherche et les connaissances par la diffusion de recherches théoriques, empiriques et politiques de haut niveau dans les domaines de l'économie du développement, du commerce et du financement du commerce pertinents pour le développement du continent africain », a déclaré le Dr Yemi Kale, Directeur général et Économiste en chef du Groupe à Afreximbank. « L'APRWPS est donc un moyen important de contribuer à l’amélioration de l'image de l'Afrique dans le monde en participant à la recherche et à la production de connaissances à l’échelle mondiale», a-t-il poursuivi.



Il a ajouté : « L'introduction opportune de l'APRWPS dans le bouquet existant de publications de réflexion de la Banque est une nouvelle étape dans sa quête pour repousser les frontières de la connaissance ».



Cette publication est un outil de recherche essentiel pour le personnel d'Afreximbank, les universitaires, les chercheurs, les institutions et les praticiens pour diffuser les résultats de recherches préliminaires sur des sujets relatifs au commerce et au financement du commerce en Afrique, ainsi qu'au commerce et au développement.



La plateforme servira de référentiel d'information pour les parties prenantes d'Afreximbank afin d'échanger des idées de recherche sur le commerce et le financement du commerce et de combler les lacunes en matière de connaissances en Afrique et au-delà. Elle contribuera également à rehausser le profil et la visibilité de la Banque, en particulier dans le domaine de la recherche et de la génération de connaissances, en plus de servir de plate-forme compétitive à l'échelle mondiale pour rehausser le profil de la recherche entreprise par les universitaires et les professionnels africains.