Afrique Centrale : Financement et mise en œuvre des projets intégrateurs de la Cemac

29 Septembre 2023



La table ronde à ce sujet qui a débuté le 28 septembre, s’achève ce vendredi 29 septembre 2023 à Paris en France.

Brazzaville - Huit des onze projets du premier programme de projets intégrateurs prioritaires de la CEMAC, dont les financements ont été mobilisés lors de la Table ronde de Paris de novembre 2020, ont effectivement démarré, enregistrant ainsi des avancées notoires moins de trois ans après ladite table ronde qui a permis de lever 3,8 milliards d’euros sur 3,3 milliards recherchés.



Fort de ce succès, la quinzième session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat de la CEMAC a adopté le 17 mars 2023 à Yaoundé, sur proposition de Son Excellence Dénis SASSOU NGUESSO, Président de la République du Congo et Président Dédié du Programme des Réformes Économiques et Financières de la CEMAC (PREF-CEMAC), une deuxième génération de treize projets intégrateurs prioritaires de la CEMAC.



Ces projets ont été sélectionnés à travers un processus rigoureux basé sur leur degré de faisabilité, de maturité et de durabilité par le Comité ministériel de Pilotage du PREF-CEMAC. Les fiches techniques de ces treize projets élaborés conformément aux exigences et normes requises sont disponibles.



Placée sous le très Haut Patronage de Son Excellence Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO, Président de la République du Congo et Président Dédié du PREF-CEMAC, la Table Ronde de Paris sera organisée les 28 et 29 novembre 2023 en vue de la mobilisation des financements pour la mise en œuvre des treize projets de ce deuxième programme.



Le coût total de ces treize projets est estimé à 8 835,875 millions d’euros. Sur ce montant,

1 513,701 millions d’euros, soit 17,13% du coût total, ont déjà été mobilisés. Le financement à rechercher se chiffre à 7 322,174 millions d’euros, soit 82,87% du coût total.



Au titre de ce deuxième programme, l’ambition des Instances décisionnelles de la CEMAC et des Etats membres est de diversifier les sources de financement en mettant un accent particulier sur les ressources concessionnelles, les blended finance et les partenariats publics et privés, dans le respect des ratios de viabilité des dettes publiques des pays de la Communauté.



Les financements mobilisés au cours de cette Table Ronde permettront aux pays de la zone CEMAC (i) de mettre en place les infrastructures de transport, d’électricité et de télécommunications sans lesquelles aucun décollage économique n’est envisageable, (ii) de renforcer la résilience des économies de la sous-région face aux chocs futurs, (iii) de développer les échanges intra-communautaires pour garantir la sécurité alimentaire et tirer davantage profit de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), (iv) de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, à l’amélioration de l’emploi et des revenus notamment des jeunes, des ruraux et des femmes, et (v) de renforcer l’appui technique et financier aux industries de transformation locale des ressources naturelles, notamment le bois, et l’accélération de l’industrialisation des économies de la sous-région.



DEUX JOURS DE CONFÉRENCES ET DE RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES



Les décideurs économiques et politiques de la zone CEMAC présenteront aux bailleurs de fonds et développeurs de projets, lors de panels de haut niveau et de moments de networking, treize projets structurés autour de quatre axes à savoir :

Le développement des infrastructures physiques en soutien au développement et à la compétitivité des économies de la Sous-région

Le renforcement de la production d’une énergie stable, bon marché et accessible aux populations de la CEMAC

La promotion du marché unique pour renforcer l’intégration commerciale

La diversification économique propice à la densification de la base productive, à la protection de l’environnement, à la croissance inclusive et au développement





