Afrique : Kenya Airways lance la vente des billets pour son vol quotidien sans escale à destination de New York

11 Janvier 2018

Kenya Airways devient la première compagnie aérienne à proposer un vol sans escale entre l'Afrique de l'Est et les États-Unis d'Amérique.

NAIROBI, Kenya, 11 janvier 2018/ -- Avec le lancement d'un vol sans escale de Nairobi à New York, Kenya Airways (www.Kenya-Airways.com) franchit aujourd'hui une étape importante. Le transporteur national commence à vendre aujourd'hui des billets pour le vol inaugural qui est prévu pour le 28 octobre de cette année.



La compagnie dessert déjà l'Afrique, l'Europe, le Moyen-Orient, le sous-continent indien et l'Asie. L'ouverture de la destination américaine complète ainsi avec brio le réseau de Kenya Airways et conforte sa position parmi les premiers transporteurs africains.



« C'est un moment passionnant pour nous. Il s'inscrit dans le cadre de notre stratégie visant à attirer une clientèle d'entreprises et de touristes haut de gamme venant du monde entier vers le Kenya et l'Afrique. Pour nous, c'est un honneur de contribuer à la croissance économique du Kenya et de l'Afrique de l'Est », a déclaré Sebastian Mikosz, directeur et PDG du groupe Kenya Airways.



Avec plus de 40 multinationales américaines installées à Nairobi et bien d'autres à travers toute l'Afrique, le lancement de vols quotidiens devrait stimuler davantage les échanges commerciaux entre ce continent et l'Amérique.



Kenya Airways offrira à ses clients une expérience de voyage unique entre deux grands hubs. Ce sera la liaison la plus rapide entre l'Afrique de l'Est et New York, avec une durée de 15 heures vers l'est et 14 heures vers l'ouest. Le vol ultra long-courrier, unique sur le réseau de Kenya Airways, emploiera 4 pilotes et 12 agents de bord ainsi que 85 tonnes de carburant à chaque trajet, ce qui en fera une opération exceptionnelle.



La compagnie aérienne exploitera son Boeing 787 Dreamliner de dernière génération pouvant accueillir 234 passagers. Le vol décollera tous les jours de l'aéroport international Jomo-Kenyatta de Nairobi à 22 h 30 et atterrira à l'aéroport JFK de New York à 6 h 35 le lendemain. Le départ de New-York aura lieu à 13 h 30 et l'arrivée à JKIA, à 10 h 40 le lendemain. Sa durée sera de 15 heures vers l'est et 14 heures vers l'ouest.



