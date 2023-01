Afrique : L'ONG TEWTAL-JAM établit son bureau au Tchad

TEWTAL-JAM est une ONG à but non lucratif créée en avril 2020 par des associations de femmes de 11 pays, avec pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie sociales, à renforcer la paix, la sécurité et la cohésion sociale entre les femmes en général et les femmes éleveurs et pasteurs en particulier. Les pays fondateurs sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Tchad, avec son siège à Niamey, la capitale nigériane.



Actuellement, Madame Hadjé Khadidja Mahamat, de Tchad, assure le poste de secrétaire chargé de l'agriculture et de l'élevage.