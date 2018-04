Afrique : L’USAFRICOM annonce Flintlock 2018

Du 9-20 avril 2018, le Niger, le Burkina Faso et le Sénégal abriteront le Flintlock 2018. Le Flintlock est le plus grand exercice militaire multilatéral d’opérations spéciales et d’entraînement à l’application de la loi entre les nations africaines et qui, depuis 2005, a renforcé les forces clés de pays partenaires à travers l’Afrique du Nord […]

