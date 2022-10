AFRIQUE Afrique : La BAD annonce la nomination de Hassatou Diop N’Sele au poste de directrice financière

Alwihda Info | Par APO - 11 Octobre 2022



Mme Hassatou Diop N’Sele, est une professionnelle chevronnée avec plus de 30 ans d’expérience en banque et finance.

Le Groupe de la Banque africaine de développement a annoncé le 10 octobre à Abidjan, la nomination de Mme Hassatou Diop N’Sele au poste de vice-présidente chargée des Finances et directrice financière de l’institution. De nationalité sénégalaise, elle en assurait l'intérim depuis novembre 2021.



Mme Hassatou Diop N’Sele, est une professionnelle chevronnée avec plus de 30 ans d’expérience en banque et finance. Elle a rejoint la Banque africaine de développement en 1999 en tant que chargée supérieure de trésorerie et a successivement occupé les postes de chargée principale de trésorerie, chargée de trésorerie en chef et de cheffe de division des marchés des capitaux et des opérations financières, avant d’être nommée trésorière du Groupe de la Banque en 2015.



En tant que trésorière, Mme Hassatou Diop N’Sele a pris un leadership stratégique pour améliorer la collecte de fonds, les investissements et les activités de couverture de la Banque. Elle a dirigé avec succès l’expansion des activités de la Banque africaine de développement sur les marchés des capitaux dans le monde entier. Elle dirige une équipe diversifiée de professionnels hautement expérimentés, gérant plus de 33 milliards de dollars américains du portefeuille d’emprunts de la Banque. Elle supervise l’investissement de 25 milliards de dollars de liquidités du Groupe de la Banque dans des portefeuilles multidevises, et supervise les activités de couverture du Groupe de la Banque, les relations institutionnelles et les opérations de back-office.



Mme Hassatou Diop N’Sele a été le fer de lance de l’entrée de la Banque sur les marchés des obligations vertes et des obligations sociales. Parmi ses principales réalisations sur les marchés des capitaux figurent des transactions reconnues et primées, notamment l’obligation sociale « Combattre le Covid-19 » (Fight Covid-19) de 3 milliards de dollars lancée en 2020. Cela a fait de la Banque africaine de développement la plus grande banque multilatérale de développement émettrice d’obligations sociales à ce jour.



Mme N’Sele a dirigé les travaux sur des initiatives financières stratégiques et techniques clés pour la Banque, visant à optimiser la capacité financière de l’institution. Elle a élaboré le plan directeur pour la viabilité financière à long terme de la Banque. Elle a également joué un rôle prépondérant dans la conception de l’augmentation spéciale temporaire du capital appelable de la Banque aux côtés du président et du vice-président chargé des finances de l’époque.



En tant que trésorière, Mme Hassatou Diop N’Sele assure un leadership stratégique et technique dans les discussions sur la capacité financière et la gestion des risques de la Banque, ainsi que sur le développement de nouveaux produits financiers. Elle a dirigé la conception du Cadre pour la viabilité financière à long terme de la Banque de 2018 à 2019.



Elle a également apporté un soutien stratégique aux discussions avec les pays membres sur les augmentations générales de capital de la Banque africaine de développement, les reconstitutions des ressources du Fonds africain de développement et l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale. Elle est la figure de proue des discussions avec les agences de notation sur les principales questions financières. Sous la direction de Mme Hassatou Diop N’Sele, la Banque a réussi la transition vers le Libor et a introduit le capital hybride dans ses mécanismes de financement.



« C’est un honneur et un privilège de servir la puissante et exaltante mission de développement du Groupe de la Banque africaine de développement. Je me réjouis de continuer à travailler avec mes collègues dévoués et talentueux de la Banque et avec notre Conseil d’administration, afin de continuer à soutenir le mandat et la mission de la Banque africaine de développement pour transformer l’Afrique », a déclaré Mme Hassatou Diop N’Sele.



Commentant cette nomination, le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a déclaré : « Je suis heureux de nommer Mme Hassatou Diop N'Sele au poste de vice-présidente des Finances et directrice financière. Hassatou est une professionnelle chevronnée de la finance avec une vaste expérience et des contributions exceptionnelles à la Banque africaine de développement. Elle dirigera l'équipe financière de haut niveau de la Banque, dans la formulation et la mise en œuvre de ses stratégies financières et de son programme de transformation, ainsi que dans le soutien et la poursuite de son mandat de développement. »





