Afrique : La France soutient et va participer au sommet Libya Energy & Economic 2023

Lire la suite sur : Alwihda EcoFinances

Aujourd'hui, l'Ambassadeur de France auprès de l'État de Libye, Mostafa Mihraje a rencontré des représentants du sommet Libya Energy & Economic. L'édition 2023 du sommet se tiendra à Tripoli les 8 et 9 novembre, après une première édition réussie avec une forte participation française. L'Ambassadeur a discuté avec James Chester, Directeur Principal de l'entreprise organisatrice Energy Capital & Power (ECP), et Ahmed Al Ghazali, partenaire local de l'ECP et Vice-Président de l'AmCham Libye.L'...