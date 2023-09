AFRIQUE Afrique : Merck a reçu le Prix Meilleure Philanthropie dans le Secteur de la Santé de l'Année 2023

Alwihda Info | Par APO - 8 Septembre 2023



Le thème des prix était la responsabilité sociale comme moyen d'assurer l'inclusion dans la croissance et le développement socio-économiques.

La Fondation Merck a fourni plus de 1 590 bourses à de jeunes médecins de 50 pays dans 39 spécialités médicales critiques et mal desservies en Afrique et au-delà ; La Fondation Merck a récemment publié le premier film d'animation sur le diabète dans le but de sensibiliser sur la prévention et le dépistage précoce du diabète et de promouvoir un mode de vie sain en Afrique ; La Fondation Merck a également lancé un programme télévisé panafricain « Notre Afrique » pour aborder les problèmes sociaux et sanitaires tels que le diabète et l'hypertension et promouvoir un mode de vie sain en Afrique à travers « la Mode et l'ART ».



La Fondation Merck, la branche philanthropique de Merck KGaA Allemagne, a reçu le prix de la « Meilleure Philanthropie dans le Secteur de la Santé de l'Année 2023 » lors des Prix de la Philanthropie au Ghana décernés par ‘The Business Executive’, une société médiatique panafricaine de premier plan.



Sénatrice Dr. Rasha Kelej, CEO de la Fondation Merck et l'Un des 100 Africains les Plus Influents en 2019, 2020, 2021 et 2022, a déclaré : « Nous sommes incroyablement honorés de recevoir le ‘Ghana Philanthropy Award’ pour le « Meilleur du Secteur de la Santé » décerné par Business Executive. Ce prix témoigne de nos efforts et de notre engagement au cours des 11 dernières années en faveur du développement des capacités de soins de santé et de la transformation des soins aux patients en Afrique et au-delà.



Je suis fière d'annoncer que la Fondation Merck a accordé plus de 1 590 bourses à de jeunes médecins de 50 pays dans 39 spécialités critiques et mal desservies.



Nous créons l'histoire et l'héritage en Afrique en formant les premiers spécialistes de la fertilité, des embryologistes, des oncologues, du diabète, de l'endocrinologie, des experts respiratoires et bien plus encore dans de nombreux pays comme le Libéria, Gambie, Burundi, Malawi, Sierra Leone, Zambie, Zimbabwe, Guinée et l'Éthiopie, Congo, etc. Avec nos partenaires comme les Premières Dames Africaines, les Ministères de la Santé, du Genre, de l'Éducation et de la Communication, nous avons un impact sur la vie des personnes dans les communautés les plus défavorisées d'Afrique et au-delà.



Merci à l'équipe de ‘The Business Executive’ pour ce prix spécial. Cela enflamme davantage notre passion et approfondit notre engagement à réaliser notre vision de permettre à chacun de mener une vie plus saine et plus heureuse. »



La cérémonie de remise des prix de la 2ème édition des Ghana Philanthropy Awards 2023 a eu lieu le 1er septembre 2023 à Accra, au Ghana. Le thème des prix était la responsabilité sociale comme moyen d'assurer l'inclusion dans la croissance et le développement socio-économiques.



La Fondation Merck a accordé plus de 1 590 bourses à des médecins de 50 pays d'Asie et d'Afrique, pour des bourses d'un an, deux ans et trois ans, un diplôme et un cours de master dans 39 spécialités médicales mal desservies comme l'oncologie, Diabète, Cardiologie, Endocrinologie, Maladies Médecine Respiratoires et Aiguës, Médecine Sexuelle et Reproductive, Embryologie, Respiratoire, Soins Intensifs, Psychiatrie, Chirurgie Générale, Dermatologie, Médecine d'Urgence et de Réanimation, Gastro-entérologie, Neuroimagerie pour la Recherche, Prise en Charge de la Douleur, Rhumatologie, Médecine Néonatale et plus encore.



De plus, la Fondation Merck a récemment publié le Premier Film d'Animation sur le Diabète dans le but de sensibiliser sur la prévention et le dépistage précoce du diabète et de promouvoir un mode de vie sain, en Afrique et au-delà, d'une manière très divertissante. Le film est disponible en 4 langues – Anglais, Français, Portugais et Espagnol.





