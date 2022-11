AFRIQUE Afrique : Moussa Faki invite les jeunes à "briser tous les obstacles limitatifs de leur énergie transformatrice"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 2 Novembre 2022



Le président de la commission de l’Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, a prononcé un discours à l’occasion de la célébration de la journée de la jeunesse africaine, commémorée le 1er novembre. Il s'est adressé aux jeunes africains du continent et de la diaspora.

"La Charte africaine de la jeunesse est notre fanion éclairant la voie à suivre en matière de participation et d’inclusion des jeunes. A cet effet, non seulement elle réaffirme avec force la nécessité d’une telle inclusion, mais aussi et surtout, elle précise les obligations des différents acteurs que sont les Etats, la Commission de l’Union africaine et les jeunes eux-mêmes. Notre ardent souhait est que cette trilogie opère en totale synergie de compréhension, d’actions et d’évaluation à l’effet d’inventer une véritable symphonie qui résonne telle une ode à cette Afrique que nous voulons".

Le président de la commission de l'UA estime que les obstacles à l'inclusion des jeunes sont liés à la mal gouvernance : "Nous devons, certes, avoir le courage de reconnaître que les obstacles à l’inclusion des jeunes sont à rechercher du côté de la gouvernance. L’Etat de droit, l’acquisition et la sauvegarde des droits politiques, économiques, culturels et sociaux sont à placer au cœur palpitant de cette gouvernance.



La multiplicité des obstacles poussent, parfois, certaines franges de notre jeunesse à developper, sous le poids des souffrances liées au sous-emploi, une perception brumeuse d’eux-mêmes, de leur avenir, de leurs pays respectifs et de l’Afrique.



Un coup d’œil sur le nombre de jeunes africains qui périssent sous la torride chaleur du désert, dans les froides et impitoyables eaux de la méditerranée, en quête d’un paradis imaginaire localisé dans d’autres continents que le leur, atteste d’un mal-être qui est loin d’être favorable à la production d’idées novatrices dont se nourrit tout processus de développement authentique".

Moussa Faki évoque la nécessité d'accroitre l'aptitude concurrentielle de la jeunesse africaine : "La participation et l’inclusion des jeunes sont appelées à se traduire par un apport de sang neuf aux différents débats à travers un renouvellement d’idées. Un état d’esprit positif, pétri de résilience, de patience, trempé aux vertus de la probité et de la foi active en l’avenir, reste le garant de la triple efficacité politique, économique et sociale. J’invite donc les jeunes, qu’ils soient sur le continent ou dans la diaspora, à briser tous les obstacles limitatifs de leur vitalité et de leur énergie transformatrice du continent.



L’Afrique devra donc, dans les années et décennies à venir, compter sur la compétence scientifique et technologique de sa jeunesse d’aujourd’hui pour accroitre son aptitude concurrentielle dans un monde de plus en plus interdépendant, dominé par la froide logique de la compétition globale".

En avril 2019, lors du 2ème Forum panafricain de la jeunesse, Moussa Faki a lancé le projet "Un million d’opportunités pour les jeunes dans les domaines de l’Education, de l’Emploi, de l’Entreprenariat et de l’Engagement, initiative labellisée les 4E".



Le succès enregistré, grâce au soutien apporté par les Etats membres, le secteur privé et bien d’autres partenaires, s’est illustré par l’atteinte de la cible de 8 millions de jeunes touchés. Galvanisé par ce premier bilan, Moussa Faki envisage de passer à l’étape suivante avec une cible de 30 millions.



Estimée à 482 millions, la démographie de la jeunesse s’inscrit dans une projection de croissance de l’ordre de 850 millions à l’horizon 2050. Au-delà des manifestations de réjouissance liées à la dimension festive de la présente célébration, Moussa Faki appelle à "scruter les multiples significations avérées ou sous-entendues dans la thématique retenue, à savoir « Briser les obstacles à la participation et à l’inclusion des jeunes par le plaidoyer ».Le président de la commission de l'UA estime que les obstacles à l'inclusion des jeunes sont liés à la mal gouvernance :Moussa Faki évoque la nécessité d'accroitre l'aptitude concurrentielle de la jeunesse africaine :En avril 2019, lors du 2ème Forum panafricain de la jeunesse, Moussa Faki a lancé le projet "Un million d’opportunités pour les jeunes dans les domaines de l’Education, de l’Emploi, de l’Entreprenariat et de l’Engagement, initiative labellisée les 4E".Le succès enregistré, grâce au soutien apporté par les Etats membres, le secteur privé et bien d’autres partenaires, s’est illustré par l’atteinte de la cible de 8 millions de jeunes touchés. Galvanisé par ce premier bilan, Moussa Faki envisage de passer à l’étape suivante avec une cible de 30 millions.Estimée à 482 millions, la démographie de la jeunesse s’inscrit dans une projection de croissance de l’ordre de 850 millions à l’horizon 2050.





Dans la même rubrique : < > Côte d'Ivoire : le chef de la diplomatie tchadienne rencontre le président Alassane Ouattara Burkina Faso-Mali : le capitaine Ibrahim Traoré à la rencontre du colonel Assimi Goïta Cameroun : un colloque sur la géographie se tient à Yaoundé Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)