Afrique : Western Union soutient les actions de secours après le tremblement de terre au Maroc

Western Union a annoncé le 13 septembre 2023 sa réponse en soutien des actions de secours menées pour les personnes et les communautés touchées par le tremblement de terre qui a frappé la région d'Al-Haouz au Maroc le vendredi 8 septembre.



Zéro frais de transfert



Western Union propose des transferts d'argent sans frais aux consommateurs à travers le monde qui ont besoin d'envoyer de l'argent au Maroc pour soutenir leurs proches.



Disponible pour les paiements en espèces dans les agences[2] jusqu'à 00h00 heure d'été d'Europe centrale (HAEC) le 19 septembre 2023.



Disponible pour le paiement sur des comptes bancaires jusqu'à 00h00 heure d'été d'Europe centrale (HAEC) le 11 octobre 2023.



Le zéro frais de transfert vers le Maroc s'applique à l'argent envoyé depuis les services Western Union à travers son réseau mondial des chaînes numériques et points de vente disponibles.



« Nous sommes profondément attristés par les conséquences tragiques du tremblement de terre qui a dévasté vendredi la région d'Al-Haouz et ses environs au Maroc », a déclaré Mohamed Touhami el Ouazzani, responsable Afrique à Western Union. « Alors que le pays s’unit dans les efforts de sauvetage et que le processus de reconstruction commence, nous espérons que l’absence de frais de transfert pour les consommateurs qui envoient de l’argent à leurs proches pourra apporter un soutien. Western Union est solidaire du peuple marocain. Nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés ».