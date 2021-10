Afrique centrale : le Camerounais Louis Banga-Ntolo nommé DG de la BVMAC

Le Conseil d'Administration de la Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale (BVMAC) s'est réuni en session ordinaire le 25 octobre 2021, en mode semi-présentiel à Libreville, Gabon, sous la présidence de Henri-Claude Oyima, son président statutaire. Au cours de cette session, le Conseil d'administration a adopté le procès-verbal de sa réunion ordinaire du 10 mai 2021 et pris acte de la mise en œuvre des décisions et recommandations figurant dans la matrice y afférente.



Le Conseil d'administration a, ensuite, approuvé les recommandations du Comité d'audit et instruit le directeur général de leur mise en œuvre selon le calendrier défini. Par ailleurs, le Conseil d'administration a pris note de l'admission à la cote de la BVMAC des emprunts obligataires de l'État du Congo « EOCG 6,25% NET 2021-2026 » et de l'État du Gabon « EOG 6 % NET 2021-2026 », d'une part, et des actions « LA RÉGIONALE », d'autre part.



Poursuivant ses travaux, le Conseil d'Administration a adopté le statut du personnel de la BVMAC qui rentre en vigueur à la date de sa signature. Examinant la situation récente du marché boursier, le Conseil d'administration a noté une belle progression de la capitalisation boursière, une amélioration du volume des transactions boursières et le paiement de dividendes par deux sociétés cotées. Le Conseil d'administration a instruit le directeur général à poursuivre les actions de dynamisation du compartiment actions de la cote de la BVMAC.



Le Conseil d'administration a en outre instruit le directeur général de tout mettre en œuvre pour étendre les efforts de sensibilisation des émetteurs dans tous les pays membres de la CEMAC. Statuant sur la nomination d'un nouveau directeur général, le Conseil d'Administration, après avoir examiné le rapport du Comité des nominations et des rémunérations et entendu les deux candidats retenus, a décidé de nommer Louis Banga-Ntolo au poste de directeur général de la BVMAC pour un mandat de quatre ans à compter du 1er janvier 2022. Le Conseil d'administration a remercié Jean-Claude Ngbwa pour les services rendus au cours de son mandat.



Titulaire d’un Doctorat de l’Université Lumière Lyon II en Banque, Monnaie et Finance obtenu en 1998, Louis Banga Ntolo est un fin connaisseur du marché financier. Il a participé activement à la mise en place du marché financier camerounais (DSX), avant d’être nommé commissaire au sein du collège de la Commission des marchés financiers (CMF), l’ex-Autorité de régulation du marché financier national. Par ailleurs, Louis Mbanga Ntolo est enseignant, chargé de cours vacataire et conférencier dans plusieurs Universités et Écoles supérieures du Cameroun (IRIC, ESSEC, UCAC).

Le principal défi à relever pour ce financier d’expérience sera celui de dynamiser la bourse unifiée sous régionale, afin de faire d’elle un pôle de financement des économies de la sous-région.