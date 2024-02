Afrique centrale : le centrafricain Yvon Sana Bangui est le nouveau gouverneur de la BEAC

Yvon Sana Bangui, originaire de la République Centrafricaine, a été désigné gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) lors d'une session extraordinaire tenue par les chefs d'État de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC).



Né le 25 mai 1974 et âgé de 49 ans, Yvon Sana Bangui vient de Bégoua, une localité située dans la capitale centrafricaine, Bangui, et est natif de la région de la Lobaye. Après avoir complété sa formation en mathématiques appliquées avec un Bac+4 et obtenu un DESS en informatique et télécommunications, il a également acquis deux masters, l'un en économie et l'autre en gestion publique, grâce à ses études menées au Maroc et en France. Sa carrière à la BEAC débute en 2005, où il a gravi les échelons en occupant diverses fonctions clés.