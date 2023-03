Afrique centrale : un sommet de la CEMAC se tiendra à Yaoundé le 17 mars

Le président de transition du Tchad, le général Mahamat Idriss Deby, est attendu le 17 mars au Cameroun pour prendre part à cette session, selon l'information d'Alwihda Info.



Pendant deux jours, les dirigeants de l'Afrique centrale vont aborder de nombreux sujets dont la question des échanges économiques et du commerce, le leadership à la tête de la CEMAC conformément au principe de rotation alphabétique et l'évaluation de la mise en oeuvre du programme de réforme économique et financière.



Au cours du sommet, une réflexion sur l'avenir du Franc CFA pourrait être présentée, selon certaines informations. Le gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamat Tolli, devrait présenter une réflexion sur la question qui lui avait été confiée lors du sommet extraordinaire du 22 novembre 2019.