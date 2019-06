AFRIQUE Afrique : comment tenir les armes à l’écart des terroristes

« Ces attentats d’une grande lâcheté sont un triste rappel des raisons pour lesquelles les États-Unis continuent d’être déterminés à lutter contre le terrorisme », a déclaré un porte-parole du département d’État au lendemain de l’attentat du 16 janvier contre l’hôtel DusitD2 à Nairobi (Kenya).



Dans le cadre de cette lutte, les États-Unis travaillent en collaboration avec des pays de l’Afrique subsaharienne en vue de stocker, d’enlever et de détruire dans de bonnes conditions de sécurité les matières potentiellement dangereuses qui risqueraient d’être transformées en armes par des acteurs non étatiques.



En fait, les États-Unis investissent dans des mesures de préparation contre les menaces biologiques dans le monde entier dans le cadre de leur stratégie nationale de biodéfense.



Sécurisation des agents pathogènes au Kenya



Un rapport de 2015 portant sur la sécurité des laboratoires médicaux au Kenya comporte des statistiques inquiétantes. Au moment de l’étude, moins de la moitié des laboratoires disposaient d’une liste de leur inventaire. Et deux laboratoires ont signalé la disparition d’agents pathogènes. Les agents pathogènes non sécurisés sont une menace pour les populations à proximité et éloignées des sites d’origine.



En 2016, l’unité de la police antiterroriste du Kenya a arrêté un interne en médecine qui avait des liens avec Daech. Le suspect était accusé de planifier une attaque à l’anthrax.



Pour tenter de résoudre ces problèmes dans les laboratoires et ce type de menaces provenant d’un éventuel employé dangereux, la Defense Threat Reduction Agency des États-Unis a payé pour la construction d’une installation de stockage sécurisée à l’institut de recherches médicales du Kenya. Le projet de 7 millions de dollars comprend des incinérateurs de déchets biomédicaux et la rénovation de laboratoires. Le financement inclut également des fonds pour assurer une formation complète au personnel de l’hôpital et du laboratoire de recherche en matière de biosûreté et de



Suppression de la menace nucléaire au Nigeria



Pendant près de 15 ans, les laboratoires de l’université Ahmadu Bello de l’État de Kaduna (Nigeria) ont utilisé un kilo



En octobre 2018, la National Nuclear Security Administration a travaillé avec huit pays pour retirer l’uranium du Nigeria et le remplacer par de l’uranium faiblement enrichi. Ce nouveau produit permet d’alimenter les mêmes recherches, mais ne peut pas être utilisé pour fabriquer des armes.



En outre, des scientifiques nigérians ont reçu une formation sur la mesure et la caractérisation des matières nucléaires au laboratoire national de Los Alamos, au Nouveau-Mexique. Cela a aidé à sécuriser ces matières, explique Ram Venkataraman, un spécialiste du nucléaire qui a participé à la formation.



Destruction d’armes illégales au Tchad



Les quatre pays qui se trouvent dans le bassin du lac Tchad font partie de ceux qui sont les plus sujets aux conflits en Afrique. Presque par défaut, le Tchad est devenu une voie de passage pour le commerce d’armes et de munitions illégales dans la région pour les terroristes, les insurgés et parfois les forces de sécurité corrompues.



Depuis 2013, le département d’État des États-Unis s’est associé au



À ce jour, le Mines Advisory Group a : aidé les forces de sécurité tchadiennes à détruire 650 armes légères et de petit calibre ;

construit ou rénové 99 armureries ;

