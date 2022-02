AFRIQUE Afrique de l'Ouest : fièvre de Lassa, maladie négligée et patients négligés

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 24 Février 2022

Les symptômes de la fièvre de Lassa, dont un foyer important se trouve au Nigéria, sont très similaires à ceux du paludisme. Ce qui rend le diagnostic difficile.

Une fois qu'une personne est atteinte de la fièvre de Lassa, elle peut la transmettre à d'autres personnes si elles entrent en contact avec les fluides corporels de la personne infectée. Nneoma, ainsi que sa sœur, Ukamaka et leur mère, Priscilla, ont attrapé la fièvre hémorragique virale en même temps. Toutes trois ont été traitées à l'hôpital universitaire Alex Ekweme d'Abakiliki (AE-FUTHA), dans l'État d'Ebonyi, au Nigeria.



Dans ce pays, la fièvre de Lassa est endémique et des cas sont découverts et signalés presque chaque année. Mais après une grave épidémie en 2018, au cours de laquelle plus de 600 personnes ont été confirmées infectées et 171 personnes sont décédées, l'Organisation mondiale de la santé a déployé une équipe de spécialistes du Centre nigérian de contrôle des maladies (NCDC) et du Programme nigérian de formation en épidémiologie de terrain et en laboratoire (NFELTP) dans plusieurs États, dont Ebonyi.



Par ailleurs, Médecins sans Frontières (MSF) a commencé à soutenir le centre de traitement de Lassa à AE-FUTHA. Le traitement s'est avéré pertinent pour la communauté, avec plus de 15 patients traités pour la fièvre de Lassa au projet d'Abakaliki au cours du seul premier mois de 2022. Au Nigeria, on a recensé un total de 115 cas confirmés et 26 décès dans 30 zones de gouvernement local dans 11 États du pays.



Les symptômes de la fièvre de Lassa sont très similaires à ceux du paludisme, ce qui rend le diagnostic difficile. De nombreux membres du personnel médical n'ont pas de formation spécifique sur la détection et le traitement de Lassa. Par conséquent, les patients ne reçoivent souvent un diagnostic précis qu'une fois qu'ils sont à un stade grave de la maladie, ce qui est plus difficile à gérer.



Pour garantir des progrès continus dans la lutte contre la fièvre de Lassa, des équipes assurent un approvisionnement permanent en médicaments, en fournitures de laboratoire et en équipements de protection individuelle (EPI). Le personnel de l'AE-FUTHA est également formé à la gestion clinique et au contrôle de la prévention des infections (IPC) pour la fièvre de Lassa.



Et pour atténuer l'impact psychologique de la maladie virale sur les patients infectés ou suspects et leurs familles, un soutien en matière de santé mentale est également fourni. La stigmatisation peut être un lourd fardeau pour les patients atteints de la fièvre de Lassa. Certaines personnes ont perdu leur emploi, ont été chassées de leur propre communauté ou ont même perdu des relations parce qu'elles étaient associées à la fièvre de Lassa, en tant que patient ou soignant.



Au Nigeria, cinq survivants de la fièvre de Lassa travaillent également aux côtés des équipes de promotion de la santé pour éduquer les gens sur la maladie, directement à partir de leur propre expérience. La fièvre de Lassa est une maladie grave, mais lorsque la communauté médicale et les communautés s'engagent pleinement et reçoivent des informations exactes, non seulement la stigmatisation est réduite, mais aussi le risque d’infection.





Dans la même rubrique : < > Niger : une attaque terroriste fait 18 morts dans le département de Banibangou ​Choguel Maïga : « On a inoculé chez les africains le virus de la défaite » Gazoduc transsaharien : le Niger s'apprête à monétiser ses énormes réserves de gaz