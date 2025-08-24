Alwihda Info
TCHAD

Tchad - États-Unis : Dialogue sur les restrictions de visas


Alwihda Info | Par - 25 Août 2025


Le Tchad et les États-Unis ont entamé des discussions pour résoudre le problème de la suspension de la délivrance des visas qui affecte les relations entre les deux pays. La première séance de dialogue a eu lieu ce jeudi 21 août 2025 à N'Djamena, réunissant des représentants du ministère tchadien des Affaires étrangères et de l'ambassade des États-Unis.


Taux de dépassement de séjour et objectifs des discussions

 
L'une des principales raisons de la restriction des visas est le taux élevé de voyageurs tchadiens qui prolongent leur séjour aux États-Unis au-delà de la durée autorisée. Selon les données partagées, en 2023, 49,5% des bénéficiaires de visas tchadiens ont dépassé la période de séjour légale.


Menées par Mahamat Issa Zakaria, secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, et William Flens, chargé d’affaires des États-Unis, ces discussions visent à :
  • Clarifier les politiques de visa des deux pays.
  • Rappeler l'importance de respecter les lois en matière d'immigration.
  • Sensibiliser aux risques encourus en cas d'infraction.
Les deux parties ont exprimé leur volonté de trouver une solution pour mettre fin à cette situation. Le dialogue se poursuivra avec d'autres acteurs, dont la presse, le public et les organisations de la société civile, afin de rétablir un partenariat de confiance.
