Tchad - États-Unis : Dialogue sur les restrictions de visas

Taux de dépassement de séjour et objectifs des discussions

Clarifier les politiques de visa des deux pays.

Rappeler l'importance de respecter les lois en matière d'immigration.

Sensibiliser aux risques encourus en cas d'infraction.

L'une des principales raisons de la restriction des visas est le taux élevé de voyageurs tchadiens qui prolongent leur séjour aux États-Unis au-delà de la durée autorisée. Selon les données partagées, en 2023,des bénéficiaires de visas tchadiens ont dépassé la période de séjour légale.Menées par Mahamat Issa Zakaria, secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, et William Flens, chargé d’affaires des États-Unis, ces discussions visent à :Les deux parties ont exprimé leur volonté de trouver une solution pour mettre fin à cette situation. Le dialogue se poursuivra avec d'autres acteurs, dont la presse, le public et les organisations de la société civile, afin de rétablir un partenariat de confiance.