En dépit de progrès réalisés en Afrique de l'Ouest et au Sahel, notamment en matière de transitions démocratique et politique pacifiques, la situation sécuritaire dans la région demeure une source de grave préoccupation, a déclaré devant le Conseil de sécurité le Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas.Source : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=40...