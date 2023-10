Afrique de l’Ouest : le Niger approvisionne ses voisins en gasoil

Dans une note adressée au directeur général de la Société de Raffinage de Zinder (SORAZ), le ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie du Niger demande de mettre à titre onéreux dix mille (10.000) m3 de gasoil à disposition de trois pays de la sous-région (Burkina Faso, Mali et Togo).



Il s’agit, respectivement au mois d'octobre pour le Burkina Faso, au mois de novembre pour le Mali et au mois de décembre pour le Togo.



Cette décision qui rentre dans le cadre de la coopération avec le Burkina Faso, le Mali et le Togo, a pour but de pallier la tension de stock en cours sur le gasoil.



« A cet effet, je vous demande de bien vouloir procéder à la signature de contrats de vente en intégrant les conditions commerciales citées dans le tableau ci-joint et prendre les mesures urgentes nécessaires pour le démarrage de ces opérations », poursuit la correspondance du ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie du Niger.