AFRIQUE Afrique : des progrès pour six pays en matière de droits de santé reproductive des adolescents

Alwihda Info | Par APO - 21 Juillet 2023



En 2019, plus de 20 millions de grossesses ont été enregistrées chez les adolescentes âgées de 15 à 19 ans dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Exemplars in Global Health (EGH), un programme qui étudie les pays ayant réalisé des progrès exemplaires en matière de santé publique afin d'aider les décideurs politiques à prendre des décisions basées sur des données probantes, a lancé un nouveau projet de recherche sur les droits et la santé sexuels et reproductifs (DSSR) des adolescents en marge de la conference Women Deliver 2023 Conference (WD2023) à Kigali, au Rwanda.



Dirigé par un réseau multinational de chercheurs et de conseillers jeunesse, le projet ASHER (Adolescent Sexual and Reproductive Health and Rights Exemplars) étudiera comment six pays, le Cameroun, le Ghana, l'Inde, le Malawi, le Népal et le Rwanda, ont réalisé des progrès exemplaires en matière de réduction des grossesses chez les adolescentes et de promotion des DSSR des adolescents.



Les investissements dans l'amélioration des DSSR des adolescents ont augmenté à l'échelle mondiale, mais les progrès restent lents et inégaux. En 2019, plus de 20 millions de grossesses ont été enregistrées chez les adolescentes âgées de 15 à 19 ans dans les pays à revenu faible et intermédiaire ; près de la moitié de ces grossesses n'étaient pas désirées, et 55 % d'entre elles se sont terminées par des avortements, qui peuvent souvent être dangereux s’ils ne sont pas sécurisés.



Le projet de recherche examinera les politiques et les programmes qui, dans chacun des six pays exemplaires, ont permis d'obtenir des résultats positifs en matière DSSR des adolescents. Le projet vise également à mettre en évidence les leçons et les meilleures pratiques qui peuvent être appliquées à la fois dans les pays exemplaires et dans d'autres pays confrontés à des défis similaires.



Le Pr Claude Muvunyi, directeur Général du Centre Biomédical du Rwanda (RBC), a dit, « Garantir la santé sexuelle et reproductive des adolescents est une priorité pour nous, ainsi que la création d'un environnement propice à la recherche et à l'innovation, qui permet à terme d'éclairer les politiques. » Des organismes de recherche locaux mèneront des recherches approfondies dans chaque pays, tandis que l'Institut africain pour la politique de développement (AFIDEP) réalisera des analyses transnationales.



Le projet prévoit également la participation de deux conseillers jeunesse dans chaque pays qui participeront à la formulation des recommandations issues des résultats.



Foster Mafiala, conseiller jeunesse du projet et membre du groupe consultatif technique mondial (TAG) du Malawi, a déclaré : "En tant qu’adolescent, être invité à participer à l'élaboration et à la réalisation de ce projet de recherche signifie que je peux avoir mon mot à dire dans la définition des questions que nous posons et des facteurs que nous explorons pour mieux comprendre les besoins et les défis de tous les adolescents. J'espère que les résultats de ce projet aideront nos dirigeants à mettre en place des services de santé adaptés aux jeunes et à assurer un accès plus équitable aux soins de santé pour ceux d'entre nous qui sont les plus vulnérables, afin que tous les jeunes aient les moyens de faire des choix éclairés en matière de santé sexuelle et reproductive."



Pour sa part, Nyovani Madise, chercheur principal de l'African Institute for Development Policy (AFIDEP), a souligné que « l'un des meilleurs moyens de soutenir les progrès sur toute question de santé est de tirer des leçons de ceux qui ont déjà réussi dans ce domaine.

En effectuant une analyse rigoureuse et objective des progrès exemplaires de ces six pays en matière de DSSR des adolescents, notre consortium de chercheurs nationaux et internationaux espère en apprendre davantage sur les facteurs qui ont le plus influencé les progrès excellents que nous avons observés jusqu'à présent dans six pays. A terme, nous souhaitons doter les décideurs politiques d’outils qui leur permettront d’améliorer le bien-être de tous les jeunes ».





