Afrique du Sud : Ramaphosa en quête d'une coalition pour un second mandat

Le Congrès national africain (ANC) de Ramaphosa a prévu une réunion jeudi soir au Cap, à quelques heures de l'élection parlementaire.



Depuis que l'ANC a perdu sa majorité historique il y a deux semaines, il doit former une coalition pour gouverner. L'ANC souhaite réélire Ramaphosa mais nécessite le soutien d'autres partis car il ne détient plus la majorité parlementaire.



Le Parti de la liberté Inkatha a accepté de rejoindre la coalition proposée par l'ANC, apportant ses 17 sièges. L'Alliance démocratique, avec ses 87 sièges, est clé pour atteindre la majorité, mais un accord final n'est pas encore conclu.



Deux autres grands partis, le MK et les Economic Freedom Fighters, ont refusé de rejoindre le gouvernement d'unité. Le quorum parlementaire sera atteint avec un tiers des députés présents, et l'ANC possède déjà plus d'un tiers des sièges.



Le président de la Cour suprême supervisera la session où les députés prêteront serment avant d'élire le Président et le vice-président. Le Parlement compte 18 partis représentés pour ce mandat.