AFRIQUE Afrique du Sud : la BAD approuve un financement subordonné de 2,7 milliards de Rand

Alwihda Info | Par Alwihda - 27 Octobre 2023



Le financement stimulera le programme d’Absa visant à accroître et à développer son portefeuille de prêts dans le cadre d’activités de prêt durables au sein du segment des petites et moyennes entreprises (PME).

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement a approuvé, le 27 octobre 2023 à Abidjan, un montage financier en faveur du conglomérat de services bancaires et financiers Absa Group Limited.



Ce montage comprend un prêt lié à la durabilité d’un montant de 1,7 milliard de Rand sud-africain ; un investissement d’un milliard de Rand dans la première émission d’obligations sociales d’Absa qui sera cotée à la Bourse de Johannesburg ; et une facilité d’accord de participation aux risques (APR) pour le financement commercial d’un montant de 150 millions de dollars.



L’objectif est que le prêt lié à la durabilité et l’investissement en obligations sociales prennent la forme de capital admissible pour Absa. La finalisation du paquet financier est soumise à la conclusion des procédures juridiques pertinentes. Le financement permettra à Absa de poursuivre le développement de ses activités stratégiques de prêt aux entreprises dans le segment du financement social et durable.



Le financement stimulera le programme d’Absa visant à accroître et à développer son portefeuille de prêts dans le cadre d’activités de prêt durables au sein du segment des petites et moyennes entreprises (PME), notamment pour les entreprises détenues ou dirigées par des femmes et des jeunes. Il vise également à soutenir l’augmentation de l’offre de financements hypothécaires abordables à long terme pour les femmes emprunteuses en Afrique du Sud. Absa Group Limited est l’un des plus grands groupes bancaires diversifiés d’Afrique, opérant dans plus de douze pays africains, et un partenaire stratégique de la Banque africaine de développement.



Absa déploiera la facilité de financement commercial pour promouvoir l’accès au financement du commerce pour les entreprises et une facilitation accrue du commerce sur le continent, y compris pour les pays africains à faible revenu et les États en transition. Cela est conforme aux priorités de la Banque africaine de développement afin d’améliorer l’accès au financement du commerce sur le continent ainsi qu’à promouvoir le commerce intra-africain.



Leïla Mokaddem, directrice générale de la Banque africaine de développement pour l’Afrique australe, a déclaré que ce financement marquait la poursuite du partenariat de longue date entre l’institution et Absa.



« Ce paquet financier débloquera des financements, notamment pour les jeunes entrepreneurs et les entrepreneuses en Afrique du Sud, ainsi que pour les emprunteuses défavorisées du sous-secteur du logement abordable en Afrique du Sud », a-t-elle noté. « Cela est conforme à nos priorités qui sont de promouvoir l’entrepreneuriat et la création d’emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes, et d’améliorer la qualité de vie des populations en Afrique ».



Ahmed Attout, directeur par intérim du Département du développement du secteur financier de la Banque africaine de développement, a salué Absa pour la poursuite de la mise en œuvre de son cadre d’émission de financement durable et son engagement en faveur de la durabilité. Il a souligné que cette collaboration démontrait une fois de plus l’engagement de la Banque à stimuler stratégiquement l’innovation et à mobiliser et canaliser les financements, notamment par le biais des marchés de capitaux d’emprunt, vers des secteurs et des segments clés de l’économie.



« Nous sommes heureux de voir cet accord se concrétiser. Il permet à Absa d’augmenter ses prêts durables, de lancer sa première obligation sociale et d’intensifier ses efforts pour combler le déficit de financement du commerce qui existe actuellement en Afrique », a déclaré Parin Gokaldas, trésorier du groupe Absa. « La clôture financière de cet accord soutiendra notre ambition d’être une force active pour le bien et renforcera notre relation avec la Banque africaine de développement », a-t-il ajouté.





