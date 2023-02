Afrique du Sud : le président décrète l'état d'urgence suite aux coupures d’électricité

L’état d’urgence est introduit en Afrique du Sud en raison de la crise énergétique qui cause de longues coupures d’électricité dans le pays, a annoncé le président sud-africain Cyril Ramaphosa intervenant à une réunion conjointe des deux chambres du parlement.



Le rétablissement de la sécurité énergétique est la priorité du gouvernement, a-t-il assuré.



L’état d’urgence permettra aux autorités de porter secours aux entreprises et citoyens visés par le manque d’électricité, selon le dirigeant.



Les longues pannes d'électricité en Afrique du Sud en sont maintenant à leur troisième année. Elles sont dues au vieillissement des centrales électriques au charbon et à une mauvaise culture d'entretien de la capacité disponible. Par conséquent, la holding Eskom, géant qui fournit 95% de toute l'électricité produite dans le pays, en est réduite à pratiquer régulièrement des coupures de courant massives depuis mars 2022.