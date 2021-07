Afrique et Moyen-Orient : nominations des Directeurs Généraux de trois filiales d’Orange

Orange a procédé, lors des Conseils d’administration de ses filiales et en accord avec ses partenaires locaux, à la nomination des Directeurs Généraux suivants de trois de ses filiales en Afrique et au Moyen-Orient :

- Patrick Benon (actuellement DG d’Orange Botswana) est nommé Directeur Général d’Orange Cameroun. Il succède à Frédéric Debord – Conseil d’administration du 13 juillet 2021

- Frédéric Debord (actuellement DG d’Orange Cameroun) est nommé Directeur Général d’Orange Madagascar. Il succède à Michel Degland – Conseil d’administration du 2 juillet 2021

- Michel Degland (actuellement DG d’Orange Madagascar) est nommé Directeur Général Adjoint de Mauritius Telecom – Conseil d’administration du 24 juin 2021



Ces nominations s’inscrivent dans le cadre de la politique de mobilité internationale du Groupe et interviennent, pour chacune d’entre elles, à l’issue du mandat des sortants.



Ces prises de fonctions seront toutes effectives en septembre 2021.



Orange est présent dans 18 pays en Afrique et au Moyen-Orient et compte plus de 130 millions de clients au 31 Mars 2021. Avec 5,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020, Orange MEA est la première zone de croissance du Groupe. Orange Money, son offre de transfert d’argent et de services financiers sur mobile disponible dans 17 pays compte plus de 50 millions de clients. Orange, opérateur multi services, partenaire de référence de la transformation numérique apporte son savoir-faire pour accompagner le développement de nouveaux services digitaux en Afrique et au Moyen-Orient.