AFRIQUE Afrique francophone : Meta lance sa campagne éducative #NoFalseNewsZone

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 5 Juillet 2022

Suite au lancement et au déploiement réussi au Nigéria et au Ghana, Meta (ex Facebook) a lancé aujourd'hui son édition spéciale francophone de sa bande dessinée #NoFalseNewsZone à Dakar, au Sénégal. Dévoilée lors d'un événement table ronde des médias, la bande dessinée fait partie de l'initiative éducative dédiée de Meta dans toute la région, y compris une tournée sur la mésinformation et un partenariat radio visant à aider les internautes à identifier les fausses informations ainsi que les mesures à prendre pour minimiser leur propagation.

Bande Dessinée #NoFalseNewsZone



Créée en collaboration avec Comic Republic, une entreprise de multimédia en ligne nigériane axée principalement sur la distribution numérique de bandes dessinées locales, l'édition francophone de la bande dessinée #NoFalseNewsZone comprend une série en trois parties retraçant les histoires d'un jeune footballeur, d’une infirmière expérimentée et d’une danseuse montante avec une communauté sur les réseaux sociaux en pleine croissance, partageant leurs parcours personnels pour instruire les internautes sur la façon de lutter contre les fausses informations, l'impact que cela peut avoir sur les individus et la société, et surtout comment prendre part à la lutte contre la mésinformation pour créer une #NoFalseNewsZone en ligne.



Partenariats Vibe Radio & Influenceurs Sénégalais



En partenariat avec Vibe Radio, Meta s'est également engagé avec des influenceurs sélectionnés du Sénégal et de l’Afrique francophone, dont Aldi Diasse et Aissata Soumah, pour aider à sensibiliser les internautes sur l'importance de créer une #NoFalseNewsZone. Tenant compte du rôle central de la radio au sein de la société sénégalaise, Meta a également lancé une campagne radio #NoFalseNewsZone sur les stations radio RFM, ZIK FM et Vibe Radio.



Une Tournée Contre la Mésinformation



Meta organise également une tournée de sensibilisation autour de la mésinformation en partenariat avec UnLine (organisation en charge du déploiement du programme MaVieEnLigne avec la DPA). Les équipes de Meta iront aujourd’hui à la rencontre des Sénégalais à Dakar, à Kaolack le 6 juillet, et à Fatick le 7 juillet, afin de les sensibiliser sur l'importance d'instruire les internautes sur la mésinformation, comment l'identifier, la vérifier, et la signaler grâce aux technologies de Meta, avec des conseils supplémentaires à partager sur les moyens d’empêcher ou d’arrêter la propagation de la mésinformation en ligne.



« Chez Meta, nous nous engageons pour le bien-être des individus et des communautés qui utilisent nos plateformes et prenons la responsabilité d'aider à minimiser sérieusement la propagation de fausses nouvelles », a déclaré Balkissa Idé Siddo, Directrice des Politiques Publiques en Afrique Subsaharienne, au sujet de cette campagne. « Nous sommes ravis de travailler avec Vibe Radio et Comic Republic pour lancer #NoFalseNewsZone au Sénégal à travers l’Afrique francophone. Notre espoir est qu'à travers cette bande dessinée en ligne, les internautes pourront prendre des décisions éclairées et avoir un esprit critique sur ce qu'ils lisent, ce qu’ils croient, et ce qu’ils partagent sur les réseaux sociaux ainsi que sur d’autres plateformes numériques. »



S'exprimant sur la collaboration, le directeur général de Vibe Radio, Jacques Ba, a déclaré : « Pour nous, à Vibe Radio, la campagne #NoFalseNewsZone Sénégal est notre façon de contribuer au discours plus large sur ce que les gens consomment et créent en ligne. Nous voyons une occasion unique d'utiliser l'une de nos valeurs, l'éducation, pour faire prendre conscience des raisons pour lesquelles les fausses informations devraient être éradiquées de notre cycle d'information quotidien. »





Dans la même rubrique : < > Il faut davantage investir en Afrique : l’appel d’Akinwumi Adesina aux milieux d’affaires irlandais Soudan du Sud : le manque de financement freine l'aide humanitaire (ONU) Manifestations en Libye : Moussa Faki exprime son soutien aux revendications populaires