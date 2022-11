Afrique francophone : Meta lance sur WhatsApp des formations gratuites destinées aux entrepreneurs

Meta a annoncé ce 24 novembre le lancement de WhatsApp Business Coach en Afrique francophone, un outil sécurisé, innovant et accessible à tous qui permet aux dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) à travers toute l’Afrique francophone d’accéder à des formations sur WhatsApp pour développer leurs activités en ligne.



Depuis 2017, Meta, à travers son programme Meta Boost propose aux entrepreneurs en Afrique des cours en ligne gratuits axés sur le marketing digital et les moyens de d’accroître leur performance grâce au digital. Bien que plus de 20 000 personnes ont été formées au cours de cette année, on sait néanmoins que l’accès à la connectivité demeure un défi pour les populations africaines. Selon la Banque mondiale, seulement 22% de la population africaine a accès à internet et le coût de la data demeure très élevé, privant ainsi les créateurs d’entreprise de moyens d’élargir leurs connaissances et développer leurs aptitudes.



WhatsApp Business Coach est une solution innovante qui permet à ses utilisateurs d’interagir de façon simple et pratique à travers un chabot éducatif gratuit et à faible consommation de data. L’outil donne accès depuis un téléphone mobile à des cours en français, adaptés au rythme des apprenants, qui leur permettent d'accroître leur notoriété en ligne et d’approfondir leurs compétences entrepreneuriales dans un marché numérique en constante évolution.



WhatsApp Business Coach offre des formations comprenant des infographies, des vidéos, et des fichiers audio sur des thématiques allant de la création de pages commerciales attractives sur Facebook et Instagram à l'utilisation de Messenger et de WhatsApp pour interagir directement avec les clients en temps réel Le cursus est validé par la délivrance d’une certification officielle Meta. « L'accès et le coût de la connectivité réduisent les opportunités de formation pour les entrepreneurs africains.



Avec WhatsApp Business Coach, nous voulons surmonter ces défis avec une solution d’apprentissage adaptée aux réalités locales et facilement accessible au plus grand nombre », a déclaré Fargani Tambeayuk, directeur des politiques publiques pour l’Afrique francophone chez Meta. « Nous sommes motivés par l’envie de mettre la technologie au service de l’éducation et d’apporter des réponses innovantes à des enjeux concrets. », a-t-elle ajouté. WhatsApp Business Coach est gratuit et accessible depuis le site Meta Boost ou via ce lien.