Afrique : l'Égypte et les USA annoncent plus de 150 millions $ pour l’adaptation au changement climatique

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 13 Novembre 2022





Sharm el-Sheikh, Égypte - Lors des événements de lancement qui ont eu lieu aujourd'hui à la COP27 à Sharm el-Sheikh, en Égypte, un important paquet de soutien de plus de 150 millions de dollars US pour l'adaptation a été lancé. Cet ensemble de mesures a été annoncé lors d'une session spéciale sur le thème "Faire progresser les mesures d'adaptation en Afrique", co-organisée par S.E. Sameh Shoukry, président de la COP27, et John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat.



Le président de la COP, M. Shoukry, a déclaré lors de ces événements : "Le principal défi pour les pays africains est d'accéder au financement de l'action climatique. Conscients de la nécessité impérieuse de progresser vers l'adaptation aux conséquences du climat et de renforcer la résilience, nous avons lancé il y a quelques jours, ici à la COP27, le programme d'adaptation de Sharm-El-Sheikh. Ce programme comprend un total de 30 objectifs mondiaux en matière d'adaptation d'ici à 2030, qui sont nécessaires de toute urgence pour combler le déficit d'adaptation et accroître la résilience de 4 milliards de personnes en accélérant la transformation de cinq systèmes d'impact : alimentation et agriculture, eau et nature, côtes et océans, établissements humains et infrastructures."



Le président de la COP27, S.E. Shoukry, a également déclaré : "L'Égypte, en tant que président de la COP27 et en tant que nation africaine, est bien consciente des défis d'adaptation auxquels notre continent est confronté, et nous sommes heureux d'avoir collaboré au cours de l'année écoulée avec les États-Unis pour élaborer un ensemble diversifié de mesures de soutien à l'Afrique dans le domaine de l'adaptation et de la résilience."

Dans le cadre du plan d'urgence américain pour l'adaptation et la résilience (PREPARE), les États-Unis ont doublé leur promesse de fonds d'adaptation, la portant à 100 millions de dollars, et l'initiative "Accélérer l'adaptation en Afrique" apporte un soutien de 150 millions de dollars pour accélérer les travaux du PREPARE sur le continent.



L'initiative "Adaptation en Afrique", annoncée en juin 2022 par le président Biden et le président El-Sisi, pourrait générer 4 à 10 dollars de bénéfices pour chaque dollar investi. Elle inclut désormais le soutien des États-Unis pour



- 13,6 millions USD pour une facilité de financement des observations systématiques qui aidera à combler les lacunes en matière d'observation météorologique, hydrique et climatique en Afrique.

- 15 millions de dollars pour soutenir le co-développement et le déploiement de systèmes d'alerte précoce en Afrique afin de réduire de moitié le nombre de personnes nécessitant une aide d'urgence d'ici à 2030 - et de 200 millions à seulement 10 millions d'ici à 2050.

- 10 millions de dollars pour soutenir le renforcement des capacités des décideurs actuels et futurs de l'Afrique. Cela inclut 10 millions de dollars pour soutenir le lancement d'un nouveau centre d'adaptation en Égypte - le Centre du Caire pour l'apprentissage et l'excellence en matière d'adaptation et de résilience, annoncé par l'Égypte, pour renforcer les capacités d'adaptation à travers l'Afrique.

- 2 millions de dollars pour le programme d'intégration de la résilience et de l'adaptation afin de renforcer la capacité des gouvernements à gérer les risques climatiques et à accéder aux financements.

- 3,5 millions de dollars pour soutenir l'initiative des pays les moins avancés pour une adaptation et une résilience efficaces, afin d'aider des pays africains comme l'Ouganda, le Malawi, la Gambie et le Burkina Faso à améliorer l'accès au financement de l'adaptation pour les plus vulnérables.

- Élargir l'accès à l'assurance basée sur le risque pour les plus vulnérables en soutenant les pools régionaux d'assurance contre les risques, notamment en contribuant à hauteur de 12 millions de dollars au Programme africain de financement des risques de catastrophe et de 12 millions de dollars à ARC Ltd.

- 25 millions de dollars US à l'Initiative pour l'adaptation en Afrique (AAI) de l'Union africaine, qui est hébergée par le gouvernement égyptien, pour lancer l'AAI Food Security Accelerator, qui accélérera et augmentera considérablement les investissements du secteur privé dans la sécurité alimentaire à l'épreuve du climat en Afrique.

- Encourager l'innovation du secteur privé par le biais de 3,8 millions de dollars au CRAFT TA Facility, et 2 millions de dollars pour lancer une fenêtre d'adaptation du Global Innovation Lab for Climate Finance afin d'aider à développer de nouveaux instruments et mécanismes financiers pour exploiter les investissements privés dans l'adaptation.

- 100 millions de dollars US de financement de l'adaptation au cours de l'exercice 2022 pour soutenir les systèmes alimentaires.

Le président des États-Unis d'Amérique a également annoncé le lancement d'une nouvelle initiative visant à aider l'Égypte à déployer 10 GW de nouvelles énergies éolienne et solaire tout en mettant hors service cinq GW de production inefficace au gaz naturel.



L'envoyé spécial Kerry a déclaré : "Nous sommes totalement déterminés à collaborer avec nos partenaires pour soutenir les communautés vulnérables dans leurs efforts pour, malheureusement, devoir s'adapter aux effets du changement climatique. Un phénomène qui touche tout le monde, que ce soit dans les économies développées, en développement ou émergentes.





