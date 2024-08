Afrique : l’Italie va investir plus d’un milliard $ dans le continent en 2024

Dans les domaines de l'énergie, des infrastructures durables, de la sécurité alimentaire et de la lutte contre le changement climatique, l’institution publique chargée de favoriser le développement durable de l’Italie et de ses pays partenaires va prioritairement investir.



En effet, la banque de développement italienne, Cassa Depositi e Prestiti (CDP), mobilisera des financements d’un montant supérieur à un milliard de dollars, pour des projets en Afrique en 2024, a rapporté l’agence de presse italienne Agenzia Nova, le 31 juillet dernier, citant le le PDG de l’institution.



« En 2024, nous dépasserons pour la première fois un milliard de dollars de financements en faveur de l’Afrique », a déclaré Dario Scannapieco, lors d’une séance d’audition par la commission des Affaires étrangères du Parlement. « L'Italie est très bien placée pour renforcer la coopération avec les pays africains dans une optique mutuellement bénéfique », a-t-il ajouté, indiquant que l’Afrique dispose de nombreux atouts, dont des ressources naturelles abondantes.



Il s’agit d’un un grand potentiel en matière d’énergies renouvelables, face à une forte croissance démographique, une main d’œuvre jeune et un processus d’urbanisation rapide. Les secteurs prioritaires pour la CDP sont l'énergie, les infrastructures durables, la sécurité alimentaire et la protection du climat, selon M. Scannapieco.



Il révèle par ailleurs que l’organisme financier pour la coopération internationale au développement de l’Italie prévoit d’ouvrir deux bureaux en Afrique subsaharienne.