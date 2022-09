Afrique : l’OCI et la Chine signent des accords pour soutenir les systèmes de santé dans les pays les moins avancés

Le Secrétaire général de l'Organisation de Coopération islamique, Hissein Brahim Taha, a assisté à la cérémonie de signature des arrangements pratiques entre le Secrétariat général de l'OCI et le Ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine pour apporter un soutien au renforcement des systèmes de santé dans les pays africains les moins avancés membres de l'OCI - au siège du Secrétariat général à Djeddah, ce mercredi 28 septembre 2022.



Les modalités pratiques ont été signées, au nom du Secrétariat général de l'OCI, par le Secrétaire général adjoint, à la Science et à la Technologie, l'Ambassadeur Askar Aliyev Musinov, et pour le Ministère chinois des Affaires étrangères, par l'Ambassadeur de Chine à Riyad, M. Chen Weiqing.



Dans son discours lors de la cérémonie, l'ambassadeur Mussinov a salué la généreuse subvention accordée par le gouvernement de la République populaire de Chine, notant qu'il s'agit d'un témoignage clair du niveau des relations distinguées que ce pays entretient avec ceux de l’OCI.



L'ambassadeur Mussinov a expliqué que la subvention intervient à la lumière des répercussions de la pandémie de la Covid-19, et après que l'OCI a cherché à aider certains de ses États membres à améliorer les conditions pour faire face à la pandémie en coopération avec ses Etats membres, ses institutions et ses partenaires internationaux. C’était dans le but de mener des interventions susceptibles d'améliorer et de renforcer les systèmes de santé dans ces pays, soulignant qu'en réponse à l'appel lancé par le Secrétaire général, le Gouvernement de la République populaire de Chine a accepté d'apporter une aide financière pour contribuer à la réalisation de cet objectif.