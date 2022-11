Afrique : l'OSGA vise une exploitation équitable et optimale des ressources minières

L'objectif visé est de passer d'une politique minière d'extraction des minéraux et de partage des recettes à une politique basée sur une exploitation équitable et optimale des ressources minières en vue d'une croissance durable et d'un développement socio-économique effectif.



Clôturant les assises, le ministre des Mines et de la Géologie, Abdelkerim Mahamat Abdelkerim, a rassuré le bureau exécutif de l’OSGA que toutes les observations et contributions pour le renforcement des capacités des institutions de services géologiques africains seront prises en compte pour surmonter les obstacles qui minent le secteur minier.