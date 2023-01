Afrique : l'héritage d'un oncle mourant se concrétise par le sourire d'une petite fille de cinq ans

Le souhait d'un oncle mourant a été exaucé : sa nièce a pu bénéficier d'une intervention chirurgicale transformatrice grâce à une organisation internationale médicale.



Lorsque Awa est née dans son village reculé du sud du Sénégal avec une fente labiale et palatine, sa mère Rougui s’est vraiment inquiétée pour son avenir.



Woury, le frère de Rougui, a invité sa sœur et sa famille chez lui pendant cette période difficile et a tout mis en œuvre pour trouver un moyen de soigner sa nièce.



En grandissant, Awa a dû faire face à la difficulté de vivre dans son village avec cette malformation congénitale.



Rougui raconte : "Les gens de mon village ne l’excluait pas, mais ils se moquaient d'elle, et elle avait honte. Elle cachait sa bouche avec sa main".



Son oncle Woury était encore plus déterminé à l'aider.



Un jour, Woury a entendu parlé de l'organisation humanitaire internationale Mercy Ships qui allait arriver dans le port de Dakar et proposer des opérations chirurgicales gratuites sur son navire-hôpital, ainsi qu’une formation médicale.



Il était fou de joie et dit à Rougui : "Cours, cours, fonce à Dakar ! Ces gens vont aider Awa et lui restaurer son sourire. On ne la reconnaîtra même plus après !"



Mais la pandémie arriva et mit en suspens les opérations chirurgicales. Woury est resté en contact avec Mercy Ships, déterminé à faire en sorte qu'Awa soit opérée et que Rougui ne perde pas espoir en sa guérison.



Mais Woury décéda soudainement quelques mois seulement avant le retour de Mercy Ships au Sénégal, début 2022.



Rougui décida d'honorer la dernière volonté de son frère. Awa, maintenant âgée de cinq ans, et sa maman ont alors fait le long voyage jusqu'à l'Africa Mercy, où le rêve de Woury s'est finalement réalisé. Awa a été opérée avec succès.



Awa et sa mère ont passé plusieurs semaines à bord de du navire-hôpital l'Africa Mercy. Le jour de leur sortie a rappelé à Rougui beaucoup de souvenirs. Elle raconte : " La dernière fois qu'Awa et moi avons quitté un hôpital, c'était le jour de sa naissance, et elle avait une fente labiale. Tout est différent maintenant. Elle est guérie, tout le monde s’est très bien occupé de nous et nous pouvons rentrer à la maison ensemble. C'est une joie immense!"



Elles ont alors fait le long voyage de retour à la maison, où le père d'Awa les attendait avec un grand sourire.



En voyant sa fille, les larmes lui sont montées aux yeux et il s’adressa avec gratitude à son beau-frère. "Si Woury avait été en vie et qu'il avait vue sa Awa maintenant, il aurait été si heureux. Il aurait dit que Dieu a exaucé son souhait. Et il aurait passé le reste de la journée à jouer avec Awa".