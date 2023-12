AFRIQUE Afrique : l’initiative Saving Lives and Livelihoods (SLL) pour renforcer les systèmes de santé publique

Alwihda Info | Par AMA - 3 Décembre 2023



Africa CDC et la Fondation Mastercard sont entrés dans une nouvelle phase de leur partenariat sur l'initiative Saving Lives and Livelihoods (Sauver des vies et des moyens de subsistance) à la suite de la déclaration par l'OMS de la fin de la pandémie de COVID-19 comme une urgence de santé publique de portée internationale. L'initiative "Sauver des vies et des moyens de subsistance", un partenariat audacieux et sans précédent d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, a été lancée en juin 2021. Ce partenariat innovant et révolutionnaire vise à acheter des vaccins contre le COVID-19, à mettre en place des vaccinations, à former la main-d'œuvre nécessaire à la fabrication des vaccins pour le continent et à renforcer l'Africa CDC afin d'assurer la sécurité sanitaire à long terme de l'Afrique.

Sans précédent par son ampleur, sa rapidité et l'inclusion d'organisations africaines, le partenariat a contribué au taux de vaccination actuel de 53 % de la population cible du continent, contre seulement 3 % au début de l'initiative. Le partenariat a également permis de former, d'équiper et de déployer 38 000 agents de santé, créant ainsi une solide ligne de front pour la protection de la santé publique au niveau local. Il a offert des possibilités d'emploi à 23 000 personnes et intégré plus de 600 centres de vaccination COVID-19 dans les systèmes de santé. En outre, cette initiative a permis d'étendre les capacités de tests génomiques de sept à 40 laboratoires sur le continent.



L'examen de la phase 1 de cette initiative, menée par Deloitte auprès de quinze partenaires de la mise en œuvre dans 29 pays, indique que la grande majorité des fonds déboursés ont été utilisés efficacement et comme prévu. De même, le suivi continu effectué par KPMG a confirmé que les partenaires ont non seulement obtenu de bons résultats au niveau des programmes, mais qu'ils ont également amélioré leur capacité institutionnelle pour une plus grande durabilité et une meilleure résistance institutionnelle.



« Notre initiative Sauver des vies et des moyens de subsistance avec la Fondation Mastercard a montré la puissance des partenariats respectueux et orientés vers l'action, ancrés dans la collaboration, la coordination et le renforcement des systèmes. L'expérience et les enseignements tirés de la phase I nous permettront d'agir plus rapidement et à plus grande échelle afin d'accélérer l'impact sur nos États membres », a déclaré le Dr Jean Kaseya, directeur général de l'Africa CDC.



Cette seconde phase permettra d'élargir la portée et l'échelle du partenariat, en mettant l'accent sur l'achèvement de la vaccination des travailleurs de la santé et des groupes vulnérables, sur la constitution d'une solide main-d'œuvre d'agents de santé communautaires, sur la préparation à la pandémie en renforçant les institutions nationales de santé publique, les capacités des laboratoires, l'accès aux données et leur qualité, sur la fabrication locale de vaccins, de produits thérapeutiques et de diagnostics, et sur la poursuite du renforcement des CDC africains.



Cette seconde phase permettra d'élargir la portée et l'échelle du partenariat, en mettant l'accent sur l'achèvement de la vaccination des travailleurs de la santé et des groupes vulnérables, sur la constitution d'une solide main-d'œuvre d'agents de santé communautaires, sur la préparation à la pandémie en renforçant les institutions nationales de santé publique, les capacités des laboratoires, l'accès aux données et leur qualité, sur la fabrication locale de vaccins, de produits thérapeutiques et de diagnostics, et sur la poursuite du renforcement des CDC africains.





