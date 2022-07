Afrique : la BAD exclut pour neuf mois une société ivoirienne pour pratiques frauduleuses

Le Groupe de la Banque africaine de développement a annoncé le 25 juillet 2022, l’exclusion, pour une durée de neuf mois, à compter du 27 juin 2022, de la société, Entreprise de Commerce et de Construction Immobilière pour pratiques frauduleuses. La société Entreprise de Commerce et de Construction Immobilière est une société à responsabilité limitée enregistrée en République de Côte d'Ivoire.



Une enquête menée par le Bureau de l'intégrité et de la lutte contre la corruption (PIAC) de la Banque africaine de développement a établi que la société, s’était livrée à des pratiques frauduleuses lors d’un appel d’offres pour les travaux d’aménagement de l’Immeuble CCIA et de la Tour B de la Banque africaine de développement à Abidjan, en Côte d'Ivoire.



Les travaux d’aménagement de l’Immeuble CCIA et de la Tour B de la Banque africaine de développement visaient à permettre à la Banque d'occuper ces locaux.



Durant la période d'exclusion, la société Entreprise de Commerce et de Construction Immobilière et ses filiales ne seront pas éligibles à participer à des appels d’offres pour des projets financés par le Groupe de la Banque africaine de développement.



À l'expiration de la période d'exclusion, la société Entreprise de Commerce et de Construction Immobilière ne pourrait à nouveau être éligible à participer aux appels d’offres de projets financés par le Groupe de la Banque africaine de développement qu’à la condition d’avoir mis en œuvre un programme de conformité à l’intégrité conforme aux directives de la Banque.