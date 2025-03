Afrique : la CEA valide un rapport sur la mobilité et la libre circulation des travailleurs

La Commission économique pour l’Afrique (CEA), en collaboration avec la Commission de l’Union africaine (CUA), organise un atelier régional à Mombasa, au Kenya, du 26 au 27 mars 2025, afin d’examiner et de valider un rapport consolidé sur le renforcement de la libre circulation des personnes, de la mobilité des travailleurs et de la transférabilité des compétences en Afrique.



Cet évènement s’inscrit dans le cadre d’un projet conjoint CEA-CUA visant à promouvoir les voies de migration régulières sur le continent et à lever les obstacles institutionnels et politiques qui limitent la mobilité des travailleurs.



Le rapport, axé sur le Ghana, le Kenya et la Zambie, présente les conclusions d’études nationales et de consultations avec les parties prenantes, ainsi que des recommandations pratiques pour faire progresser la mise en œuvre du Protocole de l’UA sur la libre circulation des personnes et l’aligner sur les objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).



Parmi les participants figureront des responsables gouvernementaux, des experts en migration, des représentants de la société civile, des organismes régionaux et des partenaires internationaux. Cet atelier de deux jours servira également de plateforme d’échange d’expériences et de renforcement de la dynamique en faveur de la ratification et de l’application effective du Protocole sur la libre circulation.



Cette initiative s’inscrit dans un effort continental plus vaste visant à repenser les discours sur la migration africaine, à optimiser ses effets bénéfiques sur le développement et à exploiter pleinement le potentiel de la mobilité intra-africaine.



Créée en 1958 par le Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations Unies, la CEA est l'une des cinq commissions régionales de l’Institution, et a pour mandat d’appuyer le développement économique et social de ses États membres, d’encourager l'intégration régionale et de promouvoir la coopération internationale pour le développement de l'Afrique.



Composée de 54 États membres, la Commission économique pour l’Afrique (CEA) joue un double rôle en tant qu’organisme régional de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et en tant que partie intégrante du paysage institutionnel régional en Afrique.