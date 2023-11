Afrique : le déficit de financement avoisine les 200 milliards de dollars par an

Les réunions annuelles 2023 de l'ATAF ont rassemblé plus de 406 fonctionnaires des ministères des Finances et des administrations fiscales africaines de 42 États membres de l'Union africaine (UA), des membres du Parlement, des partenaires au développement, d'autres partenaires clés, des experts en politique fiscale et des acteurs du secteur privé.



Les réunions annuelles qui se sont tenues au Cap, en Afrique du Sud, du 31 octobre au 2 novembre 2023, ont été organisées par le South African Revenue Service (SARS), sous le thème « L'Afrique en essor : Une croissance durable grâce à la mobilisation des recettes. »



Lors de la séance d'ouverture, Logan Wort, secrétaire exécutif de l'ATAF, Mme Fabrizia Lapecorella, secrétaire générale adjointe de l'OCDE et Edward Kieswetter, commissaire SARS, ont fait des déclarations liminaires à l'intention des délégués à la conférence.



Le déficit de financement en Afrique avoisine les 200 milliards de dollars par an, ce qui signifie qu'il faut faire davantage pour accélérer la mise en œuvre des résolutions et recommandations existantes. Dr Phillipe Tchodie, président du Conseil exécutif de l'ATAF et Albert Muchanga, ont prononcé des messages de bienvenue par le biais de vidéos préenregistrées.



Diverses activités se déroulent sur la scène fiscale mondiale et ont un impact direct sur la capacité de l'Afrique à collecter des recettes supplémentaires, tout en luttant contre les FFI.



Le protocole d'entente entre l'ATAF et la Commission de l'Union africaine veillera à ce que le lien entre la politique et l'administration fiscales soit établi, tout en sensibilisant les principes politiques aux réformes en cours, y compris le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur une coopération internationale efficace et inclusive en matière fiscale.