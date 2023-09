INTERNATIONAL Afrique : le président de la BAD appelle les diplômés d’Oxford à être des acteurs du changement

Alwihda Info | Par Afdb - 13 Septembre 2023



Akinwumi Adesina a appelé les diplômés à utiliser les compétences et les connaissances qu’ils ont acquises pour relever certains des défis mondiaux les plus pressants.

Les diplômés de l’Executive MBA de la Saïd Business School de l’université d’Oxford ont reçu vendredi dernier, des conseils avisés du président de la Banque africaine de développement Akinwumi Adesina.



Dans son discours prononcé à l’occasion de la remise des diplômes 2023 de l’Ecole de commerce, M. Adesina a appelé les diplômés à utiliser les compétences et les connaissances qu’ils ont acquises pour relever certains des défis mondiaux les plus pressants, notamment le changement climatique et la lutte pour l’éradication de la faim dans le monde.



« Il est inacceptable que plus de 2,3 milliards de personnes dans le monde souffrent de la faim chaque jour », a-t-il dénoncé. M. Adesina a estimé qu'il est nécessaire de tirer les leçons de la crise du Covid-19, afin de garantir une meilleure préparation aux futures pandémies et de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte en matière d’accès à des soins de santé abordables.



Encourageant les diplômés à mettre en œuvre des idées et des solutions innovantes, il a souligné la nécessité d’aider à répondre aux besoins des 940 millions de personnes dans le monde qui vivent sans électricité, des trois milliards de personnes qui ne disposent pas d’énergie de cuisson propre, des deux milliards de personnes qui n’ont pas accès à l’eau potable et des 4,5 milliards de personnes qui n’ont pas accès à des services d’assainissement.



Il a également mis l’accent sur les 1,7 milliard de personnes qui n’ont pas accès aux services financiers de base, au crédit, à l’épargne, aux paiements ou à l’assurance, tout en insistant sur la nécessité de construire un monde meilleur pour les 244 millions d’enfants non scolarisés, dont 129 millions de filles.



M. Adesina a demandé aux nouveaux diplômés du MBA d’être altruistes et dévoués à la justice, à l’équité et à l’impartialité.



Tout en les encourageant à promouvoir la transparence, l’inclusion, l’honnêteté et l’intégrité, il a insisté sur la détermination dont ils devront faire preuve pour ne pas se laisser entraîner par ce qu’il a appelé « l’attrait pervers de la cupidité insatiable des entreprises, qui a fait des ravages dans la vie de millions de personnes par le biais d’une comptabilité créative, de déclarations trompeuses sur l’évaluation des entreprises » et d’autres comportements contraires à l’éthique.



« Lorsque vous vous lancerez dans le monde des affaires, respectez les règles et les réglementations, a exhorté M. Adesina. Vous êtes tous très beaux dans vos costumes aujourd’hui. Continuez ainsi. Ne troquez pas vos costumes rayés pour des combinaisons orange. Faites des affaires en toute honnêteté. Évitez les ennuis. Fixez-vous des objectifs et tenez-vous-y. »



Le président de la Banque africaine de développement a encouragé les diplômés à nouer des alliances et des partenariats collectifs plutôt qu’à réussir individuellement. Il a fait à cet égard la comparaison avec le baobab africain et sa taille imposante.



Il a rappelé que la seule façon que des individus puissent l’encercler était de joindre leurs mains autour de son énorme circonférence. Il les a encouragés à adopter l’approche du baobab et à travailler ensemble.



Le président de la Banque africaine de développement a conclu sa visite par une discussion en groupe et en tête-à-tête avec quelques-uns des nouveaux diplômés africains pour parler de leadership, de l’avenir et du développement de l’Afrique, ainsi que du rôle de la jeunesse.





Dans la même rubrique : < > Forum de l'innovation à Shanghai : Renforcer la coopération ouverte pour accroître l'impact de l'innovation technologique Borrell : les investissements de l'UE au Sahel n'ont pas favorisé la démocratie Sept innovations pourraient sauver 2 millions de mères et de bébés d'ici 2030 Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)