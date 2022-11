Afrique : les jeunes pensent que le prochain Mark Zuckerberg viendrait du continent

Les jeunes Africains préfèrent utiliser les innovations locales et sont convaincus que le prochain milliardaire de la technologie pourrait venir du continent, selon le rapport récemment lancé "Africa - innovator or imitator ? Exploring narratives around Africa's technological capabilities, publié récemment par Africa No Filter.



L'étude a été réalisée en Égypte, au Maroc, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Kenya, en Ouganda, en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Le rapport a interrogé 4 500 personnes, âgées de 18 à 35 ans, pour connaître leurs perceptions de l'innovation africaine et savoir si elles sont influencées par les récits dominants qui présentent le Nord comme des innovateurs supérieurs.



Alors que l'image de l'Afrique en tant qu'innovateur semble être éclipsée par les stéréotypes d'un continent "arriéré", largement bénéficiaire des innovations du Nord, l’étude a révélé que les jeunes Africains (79 %), pensent qu'il est possible pour les pays pauvres de produire de grandes innovations pouvant influencer le monde. 72 % ont déclaré qu'il était possible pour leur propre pays de produire des milliardaires de la technologie.



La majorité des personnes interrogées (62 %), croient en la puissance de l'innovation africaine et préfèrent utiliser les innovations locales lorsqu'elles sont disponibles. La technologie et l'innovation ont eu un impact rapide sur le monde, y compris sur l'Afrique. Les innovations locales ont transformé les soins de santé, la façon dont les Africains font des affaires, et la façon dont les gouvernements africains interagissent avec les citoyens. En 2021, l'Afrique représentait 70 % de la valeur totale des transactions d'argent mobile dans le monde et le continent semble être à la pointe de la fintech.



Cette année, 109 start-ups fintech africaines ont levé plus d'un milliard de dollars en financement de croissance. Moky Makura, directeur exécutif d'Africa No Filter, a déclaré : « Il y a eu un certain nombre d'innovations et de solutions technologiques qui montrent que l'Afrique est un continent innovant. L'attitude positive des jeunes à l'égard de l'innovation à travers le continent et dans leur propre pays montre qu'il y a beaucoup de potentiel pour le secteur ; les jeunes sont intéressés à innover et à soutenir les innovations locales.

Nous avons commandé ce rapport parce que nous voulions comprendre comment l'innovation résonne chez les jeunes Africains. Le rapport montre que si les répondants apprécient l'innovation et les innovateurs locaux, il est possible de faire davantage pour éliminer les obstacles tels que le manque d'infrastructures ».