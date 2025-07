Afrique : les régulateurs face aux défis du numérique en période électorale

La présidente de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) duTchad, Mme Halime Assadya Ali participe depuis ce 10 juillet 2025 au Colloque international portant sur le thème « régulation médiatique des élections à l’ère du numérique et de l’intelligence artificielle (IA) » à Cotonou, au Bénin.



Ce colloque s’inscrit dans le cadre de célébration des 30 ans de HAAC. Au cours de cette rencontre, plusieurs thèmes portant sur des sujets en lien avec la régulation et les élections sont présentées par des éminents experts.



Il y a également des débats et des partages d’expériences en vue de dégager des pistes pouvant permettre d’intégrer la question du numérique dans la régulation de médias en période électorale.