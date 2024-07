Afrique : solitude et isolement, réalités dans nos sociétés

La solitude est l'état d'une personne qui vit seule, ou qui se retire des autres. De nos jours, certaines personnes quittent leur milieu habituel, pour aller vivre ailleurs, mais restent isolées. Même lorsqu'elles louent une concession où vivent d'autres personnes, elles ne tissent jamais de relations avec eux.



Même les simples "bonjour" ou "bonsoir" sont absents. Elles sortent pour leur travail, et rentrent uniquement pour dormir. Cette manière de vivre est très dangereuse pour nous. Il arrive parfois que l'on tombe malade, et qu'il n'y ait personne pour nous secourir, ou encore que l'on meure la nuit sans que personne ne soit informé.



Il faut attendre la putréfaction du cadavre, pour que les gens découvrent le décès. Chaque année, on découvre des cadavres en décomposition. Pour éviter cela, on dit que l'homme est un être social. Nous devons vivre en société, même si nous ne sommes pas avec nos propres parents. La vie en solitude ne nous empêche pas de côtoyer les autres.



D'ailleurs, elle ne nous avantage pas. Le monde est conçu pour la société, alors comment peut-on refuser de vivre en société ? Les méfaits de la solitude sur le plan psychologique sont nombreux. Les personnes isolées courent un risque accru de dépression, d'anxiété et de troubles du sommeil. Selon une étude de l'OMS, la solitude chronique peut augmenter le risque de mortalité prématurée de 30%.



En Afrique, où les liens communautaires et familiaux sont traditionnellement forts, la solitude peut être particulièrement déstabilisante, et aller à l'encontre des mœurs et des valeurs collectives.



Les statistiques montrent que les personnes vivant seules, en milieu urbain africain, ont des taux de détresse psychologique plus élevés que celles vivant en milieu rural, ou en communauté.



Cependant, il est important de noter que la solitude n'a pas que des aspects négatifs. Lorsqu'elle est choisie et non subie, elle peut offrir des moments de réflexion, de paix intérieure et de croissance personnelle. Des études ont montré que des périodes de solitude volontaire peuvent renforcer la créativité et la productivité.



En Afrique, intégrer des moments de solitude dans la vie quotidienne, tout en maintenant des liens sociaux forts, peut permettre de trouver un équilibre entre introspection et interaction sociale, contribuant ainsi à une meilleure santé mentale, et à un bien-être général.