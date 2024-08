AFRIQUE Afrique subsaharienne : les défis et opportunités du rôle des femmes dans le développement durable

Par Dr Florence Akano, journaliste indépendant et humanitaire - 27 Août 2024



Les femmes jouent un rôle crucial dans la conduite du développement durable en Afrique subsaharienne. Leurs contributions couvrent divers secteurs, de l'agriculture et de l'éducation aux soins de santé et à l'entrepreneuriat.

Malgré leur potentiel important, les femmes de la région subsaharienne continuent cependant d’être confrontées à des défis systémiques qui entravent leur pleine participation au processus de développement. Cet article explore le rôle central des femmes dans le développement durable, les défis auxquels elles sont confrontées et les opportunités pour faire progresser l'égalité des sexes, et la croissance économique en Afrique subsaharienne.



Le rôle des femmes dans le développement durable

Les femmes jouent un rôle central dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) en Afrique subsaharienne, en particulier dans l'agriculture, où elles constituent une part importante de la main-d'œuvre. En effet, les femmes représentent environ 36 % de la main-d’œuvre agricole mondiale, leur contribution étant particulièrement importante en Afrique subsaharienne, où elles représentent 50 % de la main-d’œuvre agricole. Ils sont principalement responsables de tâches chronophages et à forte intensité de main d’œuvre, agissant en tant qu’agriculteurs, ouvriers et entrepreneurs.



Cependant, elles sont confrontées à de graves contraintes sexospécifiques qui réduisent leur productivité et limitent leurs contributions à la production agricole, à la croissance économique et au bien-être de leurs familles, de leurs communautés et de leur pays. Malgré leur rôle crucial, les structures familiales patriarcales dans la région perpétuent souvent les inégalités entre les sexes, les hommes dominant la famille et le leadership politique, l’autorité morale, les privilèges sociaux et le contrôle de la propriété.



À l’inverse, les femmes opèrent souvent dans l’ombre, équilibrant leur travail agricole, avec des activités domestiques essentielles mais non reconnues et non rémunérées. Leur participation aux marchés du travail, ruraux, varie, mais ils sont surreprésentés dans les tâches non rémunérées, saisonnières, à temps partiel, peu qualifiées et à forte intensité de main d'œuvre, telles que la production agricole, la garde des animaux et la transformation des aliments.



Les défis des femmes sont encore aggravés par un accès limité aux ressources productives, aux services de conseil et aux technologies agricoles, qui limitent leur capacité à investir dans les pratiques agricoles intelligentes face au climat (AIC), et à en bénéficier. Dans certains contextes socioculturels, les femmes ne sont même pas reconnues comme agricultrices, ce qui entraîne un manque de services et de technologies adaptés.



Cet écart entre les sexes augmente leur vulnérabilité aux changements environnementaux et sociaux, exacerbée par le changement climatique, qui touche de manière disproportionnée les femmes, en raison des inégalités existantes. Même si l’AIC a le potentiel de réduire la charge de travail des femmes et d’améliorer leur résilience, son succès dépend de la lutte contre ces obstacles spécifiques au genre, et de la garantie de la participation active des femmes à la prise de décision.



Cependant, les approches actuelles de l’AIC simplifient souvent à l’extrême les complexités de la dynamique des ménages, en se concentrant uniquement sur les comparaisons entre les ménages dirigés par un homme et ceux dirigés par une femme, négligeant les rôles nuancés que jouent les femmes dans les ménages comptant deux adultes et dans les systèmes de gestion agricole.



Il est donc essentiel de concevoir et de promouvoir des stratégies plus inclusives et plus spécifiques au contexte pour libérer tout le potentiel des femmes dans la conduite du développement durable en Afrique subsaharienne. Dans le secteur de l’éducation, les femmes sont à la fois éducatrices et défenseures du changement. Les femmes instruites sont plus susceptibles d’investir dans l’éducation de leurs enfants, ce qui entraîne un impact générationnel sur l’alphabétisation et l’autonomisation économique.



L’éducation est reconnue depuis longtemps comme un outil puissant pour transformer les sociétés, en particulier dans les régions en proie à la pauvreté et aux inégalités. La Déclaration du Millénaire, adoptée par les dirigeants du monde en 2000, a redoublé l'importance de l'éducation en fixant des objectifs ambitieux, notamment la réalisation de l'éducation primaire universelle et la promotion de l'égalité des sexes d'ici 2015.



Malgré ces efforts, les progrès vers ces objectifs ont été lents, en particulier en Afrique subsaharienne, où des millions de filles ne sont pas scolarisées en raison d'une pauvreté et d'une marginalisation profondément enracinées. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) souligne qu'en Afrique subsaharienne, 24,4 millions de filles ne sont toujours pas scolarisées, dont seulement 66 % sont inscrites dans l'enseignement primaire et 24 % encore moins dans l'enseignement secondaire.



Cet écart dans l'accès à l'éducation constitue un obstacle important à la réalisation des objectifs de développement plus larges, notamment la réduction de la pauvreté, l'amélioration de la santé maternelle et la lutte contre le VIH/SIDA. Les études ont constamment montré que l’éducation des filles entraîne de multiples résultats positifs : les filles qui terminent leurs études primaires et secondaires ont tendance à se marier plus tard, à avoir moins d’enfants et à gagner des salaires plus élevés, contribuant ainsi de manière significative à leur communauté et à leur économie.



De plus, l’éducation a été décrite comme un « vaccin » contre le VIH/SIDA, dans la mesure où les femmes instruites sont moins susceptibles de contracter le virus, avec des différences significatives dans les taux d’infection observées entre les femmes instruites et non instruites dans des pays comme la Zambie. Toutefois, les obstacles à l'éducation des filles ne sont pas seulement financiers, mais aussi profondément ancrés dans l'inégalité entre les sexes.



Dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, les filles sont souvent contraintes d’abandonner leurs études pour s’engager dans des emplois mal payés ou exploités, voire même se marier précocement, perpétuant ainsi le cycle de la pauvreté. La communauté internationale a souligné à plusieurs reprises la nécessité d'investir davantage dans l'éducation des filles, mais il reste peu de consensus sur la manière d'y parvenir à grande échelle.



Le Plan de développement de l'enseignement primaire du gouvernement tanzanien, lancé en 2002, est un exemple réussi d'amélioration de l'accès à l'éducation sans compromettre la qualité, avec un taux net de scolarisation primaire passant de moins de 60 % en 2000 à 96 % en 2006. Cet exemple a longtemps servi de témoignage de planification éducative à terme et investissement pour parvenir au développement durable.



Pour que les OMD et les Objectifs de développement plus larges soient réalisés, il est crucial de maintenir l'éducation des filles au premier plan de la planification politique, en veillant à ce qu'aucun enfant ne soit laissé de côté, et que chacun puisse contribuer à l'avenir de sa communauté et de son pays. De même, dans le domaine des soins de santé, les femmes servent souvent de soignantes, d’infirmières, de sages-femmes et d’agents de santé communautaires, jouant ainsi un rôle essentiel dans l’amélioration des résultats sanitaires au niveau local.



Cependant, malgré leurs contributions vitales, peu de femmes occupent des postes de direction dans le secteur de la santé en raison de la dynamique de genre dominante, qui comprend des préjugés, des stéréotypes et des pratiques discriminatoires. La pandémie de Covid-19 a exacerbé ces inégalités, affectant de manière disproportionnée les femmes et les filles, en particulier celles du secteur informel, dominé par les femmes. Beaucoup ont été confrontées à des pertes d’emploi, à une augmentation du travail de soins non rémunéré, à un accès réduit aux soins de santé, et à une incidence accrue de violences sexuelles et basées sur le genre.



Malgré ces défis, des initiatives mondiales telles que la Déclaration de Pékin et l’Agenda 2030 ont fait des progrès vers l’égalité des sexes, en promouvant le plein emploi productif, un travail décent pour tous et des politiques non discriminatoires pour le développement durable. Des initiatives telles que l’action positive dans l’éducation au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, ainsi que l’Agenda 2063 de l’Union africaine, ont considérablement accru la participation des filles à la science, à la technologie et à l’innovation (STI).



Cependant, la croissance des femmes dans les postes de direction des soins de santé reste limitée, en grande partie à cause d’attitudes patriarcales bien ancrées, d’un financement insuffisant et de normes sociales et culturelles qui continuent d’entraver le progrès. Les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans représentent environ 9,8 % de la population totale de l’Afrique subsaharienne, mais elles représentent 20 % des cas confirmés de VIH dans la région.



Même si le VIH affecte le plus les femmes, en partie à cause de la biologie fondamentale et du fait que les femmes sont plus susceptibles de contracter le VIH, cela est également lié à des facteurs économiques, culturels et juridiques présents en Afrique subsaharienne. Pour faire progresser le rôle des femmes dans les postes de direction des soins de santé, les cadres juridiques et politiques existants doivent être révisés de toute urgence afin de promouvoir l'égalité, la diversité et l'inclusion, améliorer l'éducation des filles, soutenir des environnements de travail sains et favoriser le développement professionnel continu sont des étapes essentielles.



De plus, il est crucial de lutter contre les préjugés en matière de recrutement, de récompense, de reconnaissance et de rétention des femmes aux postes de direction. Le changement des normes sociales doit être au cœur de ces initiatives, nécessitant un plaidoyer, une formation et des partenariats solides entre la société civile, les dirigeants politiques et culturels.



Les programmes de mentorat comme « Project Girls for Girls », offrent un soutien professionnel et encouragent une plus grande participation des femmes aux carrières STEM. Pour progresser, il est nécessaire de développer un cadre de suivi et d’évaluation pour suivre les contributions des femmes au leadership mondial en matière de santé. Les leçons tirées d'initiatives réussies, telles que les offres de subventions stratifiées du Conseil sud-africain de la recherche médicale, démontrent l'impact positif d'un soutien ciblé aux femmes dans le secteur de la santé.



Même si des défis subsistent, il est également crucial d’équilibrer les règles du jeu pour les femmes dans les postes de direction de la santé mondiale, pour améliorer les résultats en matière de santé dans toute l’Afrique, contribuant ainsi à un monde plus diversifié, plus équitable et plus inclusif pour tous.



Opportunités d’autonomisation et de croissance

Investir dans les femmes représente une opportunité de plusieurs milliards de dollars, pour la croissance économique en Afrique subsaharienne.



Une étude de McKinsey estime que la réduction de l’écart entre les sexes en matière de main-d’œuvre pourrait représenter jusqu’à 28 000 milliards de dollars au PIB mondial d’ici 2025, soit l’équivalent des économies combinées de la Chine et des États-Unis. Malgré des obstacles structurels persistants, tels que des droits fonciers inégaux qui entravent la participation économique des femmes, les femmes africaines contribuent largement au paysage entrepreneurial du continent.



En Afrique subsaharienne, plus de 44 millions de micro, petites et moyennes entreprises (MPME) sont dirigées par des femmes, ce qui contraste fortement avec l'Europe, où l'activité entrepreneuriale féminine ne représente que 5,7 %. Cependant, les femmes entrepreneurs du continent sont confrontées à un déficit de financement de 42 milliards de dollars, le secteur agricole connaissant à lui seul un déficit de 15,6 milliards de dollars.



Les femmes sont également les principaux décideurs pour 89 % des achats des ménages en Afrique, ce qui souligne leur influence économique considérable. Réduire l'écart entre les sexes dans des secteurs clés comme l'eau, les télécommunications et la santé, pourrait augmenter le PIB collectif de l'Afrique de 10 % d'ici 2025. L'économie féminine, qui englobe les femmes dans les affaires, la chaîne de valeur et la communauté, est en passe de devenir un catalyseur essentiel pour la croissance future en Afrique.



L’investissement sexospécifique (GLI) a gagné du terrain en tant qu’approche stratégique, avec des initiatives telles que le 2X Challenge, qui a dépassé son objectif en générant 16,3 milliards de dollars d’investissements sexospécifiques entre 2021 et 2022. Ces investissements profitent aux entreprises d’Afrique et d’autres régions en développement, soulignant l'importance de l'autonomisation économique des femmes dans le développement durable. L’intérêt croissant porté au GLI, en particulier dans le secteur du capital-investissement, met en évidence l’immense potentiel de stimulation de la croissance économique, grâce à l’égalité des sexes.



Conclusion

Les femmes sont indispensables à la réalisation du développement durable en Afrique subsaharienne. En relevant leurs défis et en exploitant leurs opportunités d’autonomisation, la région peut accélérer les progrès vers ses objectifs de développement. En fin de compte, le succès des efforts de développement durable en Afrique subsaharienne dépend de l'inclusion, et de la participation active des femmes dans toutes les sphères de la société.









