Afrique : un couple entrepreneur crée une application pour connecter les étudiants de tout le continent

Sa base de données et son moteur de recherche uniques permettent aux étudiants de se connecter et de socialiser comme jamais auparavant avec des étudiants d'autres pays. Par exemple, un étudiant fréquentant actuellement l'Université de Kinshasa au RDC peut désormais se connecter directement avec d'autres étudiants fréquentant l'Université de Yaoundé au Cameroun, l'Université de Nairobi au Kenya ou encore l'Université de Lagos au Nigeria.



Vous envisagez d'étudier à l'étranger ? PS Remember peut vous aider à vous connecter avec des étudiants aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Australie, au Brésil, en Inde et dans de nombreux autres pays. Apprenez-en plus sur les écoles ou programmes que vous souhaitez fréquenter auprès de vrais étudiants avant d'investir votre temps et votre argent.



PS Remember peut également vous reconnecter avec d'anciens camarades de classe de la secondaire, du lycée ou de l'université, quelle que soit les années de scolarisation, même si l'école a depuis fermé ou changé de nom. Ceci a aidé de nombreuses personnes à se retrouver, surtout celles subitement déplacées par la guerre ou des circonstances imprévues. Renouez avec vos anciens camarades de classe, peu importe le pays où ils se trouvent actuellement.



Les avantages ne se limitent pas aux étudiants. Les collèges et universités de plus de 147 pays ont désormais pu présenter leurs programmes et bourses à des millions d'étudiants dans le monde, attirant plus facilement les futurs étudiants internationaux et, par conséquent, ils ont vu leur taux d'inscription augmenter.



Inscrivez-vous maintenant! C'est gratuit. Connectez-vous avec vos camarades de classe et faites-vous de nouveaux amis. Partagez vos messages, photos, vidéos et stories.