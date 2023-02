Afrique : un déficit d'infrastructures en Afrique d’une perte de productivité de 40%

L'Afrique a besoin d'infrastructures modernes pour développer ses économies, stimuler les échanges commerciaux et réduire les inégalités, a déclaré le Président de la Commission de l'Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, lors de la 2ème Réunion de Dakar sur le financement des infrastructures.



Cependant, l'Afrique est considérablement en retard en termes d'infrastructures, ce qui entraîne une perte de croissance économique estimée à 2% par an. Seulement 38% de la population africaine a accès à l'électricité, moins de 10% est connectée à internet et seulement 25% du réseau routier est pavé.



Pour inverser cette tendance, l'Union Africaine a lancé plusieurs initiatives, telles que le Programme de Développement des Infrastructures (PIDA) au niveau régional et continental, le plan d'action prioritaire du PIDA PAP 2 pour la période 2021-2030 et le programme de l'Initiative présidentielle pour le Développement des Infrastructures.



Ce portefeuille contient des projets rentables avec un contexte de risque maîtrisé. Cependant, le manque d'avancement en termes d'infrastructures peut être attribué à un manque de volonté politique, d'innovation en matière de gouvernance et de vision audacieuse pour construire l'avenir.



Les infrastructures ne se construisent pas toutes seules, il faut des méthodes, de la détermination et de l'acharnement pour les réaliser. Mahamat a félicité le gouvernement sénégalais et le Président Macky Sall en particulier pour l'exemple probant de volonté politique représenté par le train express régional de Dakar.