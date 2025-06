INTERNATIONAL AfroMedia salue la nomination de l'Ambassadeur Mohamed Idris à l'ONU

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 29 Juin 2025



Le chercheur en anthropologie Hassan Ghazaly, fondateur de l'initiative « AfroMedia pour le journalisme et les médias », et son équipe ont chaleureusement félicité l'Ambassadeur Mohamed Idris pour sa nomination en tant que Représentant permanent de l'Union africaine auprès des Nations Unies et Chef de la Mission africaine à New York.





Hassan Ghazaly a souligné que cette nomination est un témoignage de la confiance considérable accordée à la diplomatie égyptienne aux niveaux régional et international. Il a affirmé qu'elle reflète le prestige de l'Égypte et son expertise approfondie dans les domaines prioritaires pour le continent africain. Ghazaly a considéré cette nomination comme l'aboutissement d'un parcours diplomatique remarquable et une preuve supplémentaire de la compétence et de l'expérience de l'Ambassadeur Mohamed Idris dans le travail multilatéral, notamment en matière de paix, de sécurité et de développement en Afrique.





Ghazaly a également évoqué le rôle historique du ministère égyptien des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Égyptiens à l'étranger, qui a porté les causes africaines sur la scène internationale pendant des décennies. Il a rappelé que, durant les luttes pour l'indépendance, Le Caire jouait un rôle clé en transportant les leaders nationalistes et révolutionnaires africains vers New York afin qu'ils puissent faire entendre la voix de leurs peuples opprimés par le colonialisme. Ces mêmes leaders sont ensuite devenus des figures emblématiques de l'indépendance et de la libération dans les pays du Sud global.





Par ailleurs, Ghazaly a affirmé que cette nomination contribue à renforcer l'autonomisation des compétences africaines au sein des organisations internationales et régionales. Elle soutient également les efforts de coopération entre l'Union africaine et les Nations Unies vers des horizons plus inclusifs et porteurs de changement.





Dans le même contexte, il a estimé que cette étape représente une nouvelle phase stratégique qui consolide la dynamique du travail africain commun, en particulier à la lumière du rôle de leadership joué par Le Caire pour resserrer les liens de coopération entre l'Union africaine et l'ONU, ainsi que sa contribution active aux opérations de maintien et de consolidation de la paix sur le continent.





Ghazaly a également souligné l'importance de cette nomination à un moment où les Nations Unies célèbrent leur 80e anniversaire, rappelant que l'Égypte fait partie des pays fondateurs de l'Organisation et qu'elle a joué un rôle clé dans l'orientation de son parcours dès ses débuts.

Un parcours professionnel remarquable

Il est à rappeler que l'Ambassadeur Dr Mohamed Idris possède un parcours professionnel remarquable. Il a précédemment occupé le poste de Représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies à New York, et a également été Ambassadeur de l'Égypte en Éthiopie ainsi que Représentant permanent auprès de l'Union africaine. Il est actuellement membre du Groupe consultatif des personnalités éminentes indépendantes du Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies, auquel il a été nommé en 2024 par le Secrétaire général de l'ONU.

L'initiative AfroMedia

Dans le domaine du soutien aux médias africains, il est à noter que l'initiative « AfroMedia » opère sous le slogan « La voix de l'Égypte… la voix de l'Afrique ». Il s'agit d'une initiative du Réseau de Solidarité Mondiale, fondée en février 2021. Elle vise à renforcer les relations médiatiques et journalistiques entre les pays africains, à développer les compétences des journalistes pour transmettre une image réaliste de l'Afrique, et à favoriser la coopération médiatique entre les peuples.





L'initiative cherche aussi à être un pont médiatique entre les peuples africains, en coordonnant les efforts et les messages échangés entre Africains égyptiens et non égyptiens, et en promouvant une image juste et réaliste de l'Autre. Elle accorde également une grande importance à la formation des professionnels des médias en Égypte sur les contenus liés au continent africain.





Dans la même rubrique : < > Le Qatar salue la signature de l'accord de paix RDC-Rwanda à Washington Kazan : Le Président de la Transition du Mali explore le potentiel industriel du Tatarstan Lutte contre les opioïdes : Washington annonce une nouvelle politique de restriction de visas Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)